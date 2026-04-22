США готовят рекордный военный бюджет в $1,5 трлн

22 апреля 2026, 12:15

Пентагон представил детали оборонного бюджета США на 2027 финансовый год, предложенного президентом Трампом.

Его объем составит $1,5 трлн - это крупнейшее увеличение военных расходов со времен Второй мировой войны.

Ключевыми направлениями станут так называемые «президентские приоритеты»: противоракетная оборона «Золотой купол», развитие дронов, искусственного интеллекта и оборонной промышленности. Отдельный акцент сделан на масштабных инвестициях в дроны - крупнейших в истории США.Значительные средства направят на флот: более $65 млрд пойдут на строительство десятков боевых и вспомогательных кораблей в рамках инициативы «Золотой флот». В авиации планируется увеличить закупки истребителей F-35, а также финансировать новые разработки, включая перспективный истребитель и бомбардировщик.Бюджет также предусматривает рост численности армии и повышение зарплат военнослужащим. При этом в Пентагоне подчеркнули, что в документ не включены возможные расходы на военные операции против Ирана.Запрос уже вызвал критику в Конгрессе, где указывают на проблемы с финансовой прозрачностью оборонного ведомства и отсутствие четкого понимания потенциальных затрат на новые конфликты (Reuters).