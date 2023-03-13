Байден представил бюджет-2024 с рекордными суммами на оборону

13 марта 2023, 9:45

Федеральный бюджет США (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года) планирует расходы на сумму $6,8 трлн.



Читателям «Правда Геращенко» мы рассказываем о затратах на оборону и особом интересе Украины.

Есть рекорд

Белый дом просит Конгресс утвердить расходы Пентагона на сумму в $842 млрд (в 2023 было $813 млрд).



Приоритеты

$170 млрд выделят на закупку новых систем вооружений, а еще $145 млрд - на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Это тоже рекордные ассигнования.



Парк F-35

$13,5 млрд планируют потратить на приобретение и модернизацию для ВВС и ВМС США 83 самолетов.



Новая МБР

На дальнейшие работы по созданию новой межконтинентальной ракеты Sentinel (компания Northrop Grumman 6 марта провела успешные наземные испытания твердотопливного двигателя для первой ступени) выделят $4,3 млрд.



На внешнюю политику

Для Госдепа и USAID предусмотрено $63,1 млрд. И примечательно то, что запросы USAID оценили в $32 млрд. Палома Адамс-Аллен, зам. администратора USAID уже заявила, что эта сумма включает «новые ресурсы для помощи народу Украины и всем, кто пострадал от жестокого вторжения».



Экономика и продовольствие

Украине выделят $1,7 миллиарда, «которые помогут победить в войне и заложить фундамент реформ», $0,5 млрд на госнужды и еще $1,1 млрд на преодоление «глобального кризиса продовольственной безопасности, вызванного вторжением РФ».