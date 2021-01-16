16 января 2021, 11:45

Байден представил "план спасения Америки" на $1,9 трлн

В четверг избранный президент США Джо Байден представил предложения для Конгресса по новым мерам восстановления экономики США (America Rescue Plan). Общая стоимость этих предложений составляет $1,9 трлн, что сопоставимо с CARES Act на $2 трлн, принятым в марте прошлого года, и примерно вдвое превышает только что принятый пакет стимулирующих мер на $900 млрд.



Укрупненно, план состоит из 3-х основных блоков – 1) $400 млрд на меры по борьбе с пандемией и открытию школ, 2) более $1 трлн на прямые выплаты населению, 3) $440 млрд на помощь штатам, местным органам власти и бизнесу. Цель – значительно ускорить процесс вакцинации населения (за 100 дней поставлена задача распределить 100 млн вакцин, т.е. вакцинировать 50 млн американцев), что позволит быстрее открыть экономику и вернуть людей на рабочие места, а на переходный период оказать населению и бизнесу финансовую поддержку. Сейчас вакцинировано около 10 млн американцев (примерно 3,4% населения). Меры должны оказать поддержку потребительскому спросу и ускорить восстановление американской экономики, что позитивно для рисковых активов (восстановление ВВП США к «доковидному» уровню может завершиться уже в этом году). При этом СМИ (CNN) сообщают, что в феврале Байден может представить еще один законопроект, касающийся заявленных им в предвыборной программе долгосрочных целей (создание рабочих мест, инфраструктура, здравоохранение, климатическая повестка).



Однако рынок опасается, что затем, на выходе из экономического кризиса обратной стороной больших объемов стимулирования (если действительно будет принят столь крупный объем расходов) может стать ускорение инфляции, более раннее и резкое повышение процентных ставок, а также серьезное повышение налогов, т.е. последствия, которые могут замедлить рост американской экономики в будущем и оказать давление на стоимость активов. На это указывает заметный рост доходностей 10-летних американских гособлигаций после того, как по итогам выборов в Джорджии 5 января демократы получили преимущество в обеих палатах Конгресса. Вчера доходность UST-10 обновила максимум с марта прошлого года. превысив 1,13%, затем немного скорректировалась вниз. Между тем, глава ФРС Дж. Пауэлл вчера выступил с успокаивающими заявлениями, смысл которых сводится к тому, что ФРС не будет спешить ни с повышением ставок, ни со сворачиванием программ покупки активов.



Мы полагаем, что в целом пакет мер был ожидаем рынком (Байден на прошлой неделе обещал анонсировать в четверг пакет мер на «триллионы долларов»), поэтому текущая реакция рынков носит смешанный характер, а фьючерсы на американские индексы даже корректируются вниз. Есть неопределенность, будет ли он принят в таком виде, либо будет выработан компромиссный вариант меньшего объема. Меры должны ускорить восстановление американской экономики и поддержать потребительский спрос, что в целом позитивно для рисковых активов, в т.ч. акций и курсов валют ЕМ к доллару. Однако, на фоне роста доходностей американских гособлигаций вместо ожидавшегося рынком ослабления доллара к мировым валютам происходит его коррекционное укрепление от почти 3-летнего минимума (и это может продолжаться, по крайней мере, еще в течение какого-то времени). Во-вторых, наблюдаемый в последние дни заметный рост доходностей долгосрочных гособлигаций США пока не вызывает беспокойства, т.к. доходность UST10 пока остается заметно ниже среднего уровня за последние 5 лет (около 2%). Однако, если за относительно короткий период времени (в течение года) она закрепится заметно выше 2%, то гипотеза длительного сохранения низких процентных ставок, обосновывающая сейчас высокие значения мультипликаторов в акциях, может оказаться несоответствующей ситуации. Это может стать триггером для коррекции цен рисковых активов, к которым относятся и акции, и сырье, и активы стран с развивающимися рынками.



