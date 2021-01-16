Байден представил "план спасения Америки" на $1,9 трлн

В четверг избранный президент США Джо Байден представил предложения для Конгресса по новым мерам восстановления экономики США (America Rescue Plan). Общая стоимость этих предложений составляет $1,9 трлн, что сопоставимо с CARES Act на $2 трлн, принятым в марте прошлого года, и примерно вдвое превышает только что принятый пакет стимулирующих мер на $900 млрд.
Укрупненно, план состоит из 3-х основных блоков – 1) $400 млрд на меры по борьбе с пандемией и открытию школ, 2) более $1 трлн на прямые выплаты населению, 3) $440 млрд на помощь штатам, местным органам власти и бизнесу. Цель – значительно ускорить процесс вакцинации населения (за 100 дней поставлена задача распределить 100 млн вакцин, т.е. вакцинировать 50 млн американцев), что позволит быстрее открыть экономику и вернуть людей на рабочие места, а на переходный период оказать населению и бизнесу финансовую поддержку. Сейчас вакцинировано около 10 млн американцев (примерно 3,4% населения). Меры должны оказать поддержку потребительскому спросу и ускорить восстановление американской экономики, что позитивно для рисковых активов (восстановление ВВП США к «доковидному» уровню может завершиться уже в этом году). При этом СМИ (CNN) сообщают, что в феврале Байден может представить еще один законопроект, касающийся заявленных им в предвыборной программе долгосрочных целей (создание рабочих мест, инфраструктура, здравоохранение, климатическая повестка).
Однако рынок опасается, что затем, на выходе из экономического кризиса обратной стороной больших объемов стимулирования (если действительно будет принят столь крупный объем расходов) может стать ускорение инфляции, более раннее и резкое повышение процентных ставок, а также серьезное повышение налогов, т.е. последствия, которые могут замедлить рост американской экономики в будущем и оказать давление на стоимость активов. На это указывает заметный рост доходностей 10-летних американских гособлигаций после того, как по итогам выборов в Джорджии 5 января демократы получили преимущество в обеих палатах Конгресса. Вчера доходность UST-10 обновила максимум с марта прошлого года. превысив 1,13%, затем немного скорректировалась вниз. Между тем, глава ФРС Дж. Пауэлл вчера выступил с успокаивающими заявлениями, смысл которых сводится к тому, что ФРС не будет спешить ни с повышением ставок, ни со сворачиванием программ покупки активов.
Мы полагаем, что в целом пакет мер был ожидаем рынком (Байден на прошлой неделе обещал анонсировать в четверг пакет мер на «триллионы долларов»), поэтому текущая реакция рынков носит смешанный характер, а фьючерсы на американские индексы даже корректируются вниз. Есть неопределенность, будет ли он принят в таком виде, либо будет выработан компромиссный вариант меньшего объема. Меры должны ускорить восстановление американской экономики и поддержать потребительский спрос, что в целом позитивно для рисковых активов, в т.ч. акций и курсов валют ЕМ к доллару. Однако, на фоне роста доходностей американских гособлигаций вместо ожидавшегося рынком ослабления доллара к мировым валютам происходит его коррекционное укрепление от почти 3-летнего минимума (и это может продолжаться, по крайней мере, еще в течение какого-то времени). Во-вторых, наблюдаемый в последние дни заметный рост доходностей долгосрочных гособлигаций США пока не вызывает беспокойства, т.к. доходность UST10 пока остается заметно ниже среднего уровня за последние 5 лет (около 2%). Однако, если за относительно короткий период времени (в течение года) она закрепится заметно выше 2%, то гипотеза длительного сохранения низких процентных ставок, обосновывающая сейчас высокие значения мультипликаторов в акциях, может оказаться несоответствующей ситуации. Это может стать триггером для коррекции цен рисковых активов, к которым относятся и акции, и сырье, и активы стран с развивающимися рынками.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Нефть в январе восстановила нормальную корреляцию с долларом
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Торги с юанем постепенно утрачивают привлекательность
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Байден представил "план спасения Америки" на $1,9 трлн
- Гаджеты | Вчера, 14:15
Смартфон Xiaomi с гибким дисплеем замечен в китайском метро — релиз уже близко
- Гаджеты | Вчера, 13:45
Samsung представила флагманские беспроводные наушники Galaxy Buds Pro
- Интернет | Вчера, 13:15
Google завершила покупку Fitbit — антимонопольные органы одобрили сделку
- Гаджеты | Вчера, 12:45
Vivo X60 Pro+ выйдет в синем и оранжевом цветах, и предложит от 128 Гбайт памяти
- Технологии | Вчера, 12:15
На автомагистралях Китая разрешат испытывать автомобили без водителя
- Гаджеты | Вчера, 11:45
HTC выпустит недорогой смартфон Wildfire E3 с процессором MediaTek Helio P22
Последние материалы
- Фотогалереи | Позавчера, 0:11
Какой должна быть идеальная фотография самолета
- Фотогалереи | 4 января, 7:10
Mozilla работает над новым оформлением браузера Firefox
- Фотогалереи | 3 января, 23:08
Неанонсированный смартфон Google Pixel 5a предстал на "живых" фото
- Обзоры | 2 января, 22:55
Eaton Protection Strip 6 DIN (PS6D) – профессиональный сетевой фильтр для дома или офиса за $23
- Аналитика | 1 января, 17:30
Самое интересное за неделю. Выпуск №42 - Фокстрот и Microsoft Украина рассматривают потенциальное сотрудничество
- Аналитика | 29 декабря, 20:22
CE-150, CQ-415, CQ-700, CQ-900, CHD-180 - новые хабы REAL-EL официально доступны в Украине!
- Аналитика | 28 декабря, 13:44
Seagate — единственный производитель СХД с полным циклом производства
- Обзоры | 26 декабря, 23:48
REAL-EL GDX-7750 – недорогая игровая гарнитура со звуком 7.1
- Обзоры | 20 декабря, 9:00
Logitech MX Anywhere 3 - "вездеходная" беспроводная мышка для Windows и macOS
Популярные новости
- Интернет | 13 января, 9:15
Рейтинг Rocket: самое популярное блюдо 2020 5.00
- Железо | 11 января, 15:45
D-Link представляет внешнюю точку доступа AC1300 Wave 2 DWL-8720AP 5.00
- Интернет | 11 января, 16:23
SSL-сертификат: описание, виды и особенности, правила получения 3.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Нефть в январе восстановила нормальную корреляцию с долларом 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Торги с юанем постепенно утрачивают привлекательность 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Байден представил "план спасения Америки" на $1,9 трлн 0.00
- Гаджеты | Вчера, 14:15
Смартфон Xiaomi с гибким дисплеем замечен в китайском метро — релиз уже близко 0.00
- Гаджеты | Вчера, 13:45
Samsung представила флагманские беспроводные наушники Galaxy Buds Pro 0.00
- Интернет | Вчера, 13:15
Google завершила покупку Fitbit — антимонопольные органы одобрили сделку 0.00