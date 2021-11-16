Дж. Байден подписал закон об инвестициях в инфраструктуру

16 ноября 2021, 12:15

После нескольких месяцев острых дискуссий, президент США Дж. Байден подписал вчера закон об инвестициях в инфраструктуру стоимостью более $1 трлн, из которых новыми будут расходы на $550 млрд в течение 5 лет.

Речь идет о крупнейших за несколько десятилетий инвестициях в строительство дорог и мостов, модернизацию электросетей, ж/д и общественного транспорта, доступность высокоскоростного интернета. Таким образом, Байдену удалось добиться первого серьезного результата в заявленной им программе экономических реформ, хотя и в значительно меньшем объеме, чем предполагалось изначально. На наш взгляд, принятие закона в целом позитивно для американской экономики и фондового рынка (сырье, промышленность, стройматериалы, строительное оборудование, транспорт), хотя уже во многом заложено в ожидания. Ожидаемое CBO расширение бюджетного дефицита может оказывать некоторое проинфляционное влияние и повышательное давление на доходности гособлигаций в США, в то же время в более долгосрочной перспективе эти инвестиции нацелены на расширение предложения и увеличение потенциала американской экономики, что может способствовать снижению инфляции в будущем.

В ближайшее время демократам в Конгрессе предстоит принять решение по второму законопроекту (социальные и климатические инициативы) объемом $1,75 трлн, где поддержки республиканцев ждать не приходится, и положительный результат возможен лишь при полном объединении демократов. И ближе к 3 декабря предстоит новый раунд сложных переговоров для повышения потолка госдолга США, где в качестве инструментов шантажа, скорее всего, вновь будут использованы угрозы шатдауна и/или суверенного дефолта.



