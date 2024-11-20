Трамп выдвинул доктора турецкого происхождения на руководителя здравоохранения

20 ноября 2024, 10:15

Как сообщает Associated Press, Мехмет Оз, известный кардиохирург турецкого происхождения выдвинут Трампом на должность руководителя Центров услуг Medicare и Medicaid.

Данная организация охватывает более 160 млн американцев, с бюджетом в $1,1 трлн.В первый президентский срок, Трамп назначил Оза в Президентский совет по спорту, фитнесу и питанию.Мехмет Оз в 2022 г. баллотировался в Сенат (верхнюю палату Конгресса) США, однако уступил своему оппоненту. У него имеется турецкое и американское гражданства, также он служил в турецкой армии.