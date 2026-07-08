Трамп призвал Конгресс выделить $350 млрд на оборону США

8 июля 2026, 15:45

Президент США Трамп заявил, что американские вооруженные силы «никогда не были столь сильными и мощными», и призвал Конгресс сделать приоритетом принятие нового пакета бюджетных мер с финансированием обороны в размере $350 млрд.

По словам Трампа, в этом году армия США досрочно выполнила план по набору новобранцев, а уровень морального духа военнослужащих находится на рекордно высоком уровне. Он также отметил, что возможности американских вооруженных сил были продемонстрированы во время празднования 250-летия независимости США.Трамп призвал руководство Палаты представителей и Сената после возобновления работы Конгресса как можно скорее одобрить пакет Reconciliation 3.0, предусматривающий выделение $350 млрд на оборону, а также принять законопроект SAVE AMERICA ACT. По его словам, эти меры необходимы для сохранения безопасности и лидерства Соединенных Штатов на долгие годы.