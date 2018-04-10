ASUS ROG Zephyrus GX501GI – игровой ноутбук с Intel Coffee Lake-H

10 апреля 2018, 12:15

Компания ASUS «отметилась» анонсом своего нового игрового ноутбука - ROG Zephyrus GX501GI.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 6-ядерный Core i7-8750H, тактовая частота которого до 4,1 ГГц. Графика - Intel UHD Graphics 630. Объем оперативной памяти – до 24 ГБ стандарта DDR4-2666. За хранение данных «отвечает» накопитель M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 вместимостью до 1 Тбайт.

Диагональ дисплея – 15,6 дюйма, а его разрешение Full HD. Частота обновления – 144 Гц. Время отклика матрица – 3мс. Заявлена поддержка NVIDIA G-Sync.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, клавиатура с многоцветной подсветкой, интерфейсы USB 3.1 Gen 2 Type-C / Thunderbolt, USB 3.0 Gen 1 (×2), USB 3.1 Gen 2 (×2) и HDMI 2.0.

Работает новинка под управлением Windows 10.Точная дата релиза пока не называется. Стоимость также не известна.