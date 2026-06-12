Нові функції у застосунку BlaBlaCar

12 июня 2026, 17:45

BlaBlaCar упровадила дві нові функції у застосунку: «Nego» — інструмент, що дозволяє пасажирам і водіям домовлятися про об’їзди, зупинки під час поїздки та додаткову плату за це.

А також мультипублікація — можливість дублювати однакову поїздку одночасно на кілька дат.

Переговори та геолокація

Наразі близько 50% повідомлень між користувачами стосуються координації поїздок та об’їздів. Такі домовленості до сьогодні залишалися неформальними, а додаткова компенсація не була передбачена, що могло призводити до непорозумінь або втрати потенційних пасажирів, меншої заповнюваності авто, скасування поїздок тощо. Нова функція «Nego» робить процес додаткової координації прозорим і безпечним.

Відтепер пасажири можуть запропонувати конкретний об’їзд або зупинки за додаткову плату безпосередньо в чаті, а водії — прийняти, відхилити або запропонувати зустрічну ціну. Це забезпечує гнучкість для пасажирів та компенсацію для водіїв, при цьому платформа не стягує комісію з додаткової оплати.Щоб опція не використовувалася для заробітку, розмір додаткової оплати обмежено 50% від вартості місця.

У майбутньому планується впровадження геолокації в реальному часі та відображення орієнтовного часу прибуття на мапі для ще зручнішої координації поїздок.



Мультипублікація

Часто користувачі здійснюють одну й ту саму міжміську поїздку кілька разів на тиждень. Раніше кожну таку поїздку доводилося публікувати вручну, що створювало зайві труднощі для водіїв.

Впровадження мультипублікації, яка дозволяє водіям «множити» одну поїздку на кілька дат одночасно, дає змогу за кілька секунд спланувати поїздки на тиждень або місяць.

Цей інструмент інтегровано в процес публікації, і він дозволяє одночасно створювати до 10 поїздок (20 — для зворотних маршрутів). Щоб уникнути зловживань, встановлено жорсткі обмеження, зокрема обов’язковий 2-годинний інтервал між поїздками та денний ліміт кількості спільних поїздок для одного водія.Усі впроваджені інновації підпорядковані єдиній філософії — покращенню користувацького досвіду, аби спільні поїздки на авто залишалися максимально доступним, простим та приємним способом пересування, що повністю відповідає викликам сьогодення як для водіїв, так і для пасажирів.