Укрпошта запустила бета-версію нового мобільного застосунку

16 сентября 2025, 14:15

Довгоочікуваний мобільний застосунок Укрпошти вже доступний для завантаження в App Store і Google Play.

Мобільний застосунок буде впроваджено в три етапи — як це роблять майже всі компанії світу.

Відсьогодні доступна бета-версія, до якої увійшли найбільш очікувані функції. Упродовж найближчих тижнів найбільш допитливі користувачі зможуть протестувати оновлення та повідомити розробникам про баги, некоректну роботу тієї чи іншої функції або про те, що потрібно змінити на рівні клієнтського досвіду (замінити кнопку на свайп тощо).

На другому етапі, разом із виправленням помилок, стануть доступні додаткові функції, а на третьому — функціонал застосунку буде розширено: приймання платежів, замовлення ліків тощо.

Щоб якомога швидше надати клієнтам доступ до зручних електронних сервісів, компанія пріоритезувала у бета-версії ті функції, які були найбільш запитуваними серед користувачів.

Серед основних функцій бета-версії:

- Push-сповіщення. Повідомлення про надходження посилок, зміну статусу доставки, нагадування про отримання, а також нові акції та промокоди — щоб не пропустити важливу доставку.

- Автоматичне відображення відправлень. Усі посилки, пов’язані з вашим номером телефону, відображаються автоматично з дати реєстрації. Більше не потрібно чекати трек-номер від відправника, щоб відстежити доставку.

- Детальний трекінг. Відстеження шляху посилки з повною інформацією про відправлення: відправника, отримувача, тариф, статус доставки, деталі оплати та штрихкод для сканування у відділенні.

- Повний перелік створених відправлень. Зручний список із функціями пошуку, фільтрації та сортування посилок за групами.

- Під час створення посилки ви можете обрати опцію за ціною та термінами доставки: дорожче й на наступний день (тариф Пріоритетний), якщо поспішаєте, або за 2–4 дні (тариф Базовий) — за найнижчим тарифом в Україні.

Також у застосунку доступна функція універсального пошуку відправлень та інтерактивна мапа відділень — з адресами, графіком роботи, типом і можливістю прокласти маршрут без зайвого клопоту й паперів.

У бета-версії вже доступна онлайн-оплата, щоправда, поки що лише на етапі створення відправлення.

У наступній версії з’являться нові можливості:

- Керування посилкою (зміна отримувача, переадресація). При цьому переадресація буде безкоштовною, якщо посилка ще не надійшла до відділення.

- Оплата посилки отримувачем.

Для тих, хто не втримається від спокуси випробувати бета-версію, компанія передбачила форму зворотного зв’язку в застосунку. Завдяки цьому сервісу користувачі зможуть залишати відгуки й пропозиції щодо покращення — щоб застосунок Укрпошти став максимально зручним для кожного українця.

Як подяку за спільну роботу над застосунком компанія надає можливість безкоштовно надіслати три посилки за тарифом Пріоритетний кожному, хто завантажить новий застосунок.

Усе просто: авторизуйтеся за номером телефону — і відкрийте для себе новий цифровий шлях разом з Укрпоштою, — кажуть у компанії.