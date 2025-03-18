ROG Elite Rewards – програма винагород доступна в Україні

18 марта 2025, 13:15

Шанувальники Republic of Gamers (ROG) мають можливість отримати фірмові геймерські аксесуари, коди для ігор, ексклюзивний цифровий контент і багато іншого.



Щоб винагородити за відданість своїх шанувальників, кілька років тому бренд Republic of Gamers (ROG) започаткував програму ROG Elite Rewards, яка дає можливість власникам продукції ROG отримувати в подарунок ігри, подарункові картки, периферію і багато іншого, беручи участь у конкурсах і виконуючи завдання. Тепер ця програма доступна і в Україні.



У програмі ROG Elite Rewards користувачі можуть накопичувати бали, виконуючи різноманітні завдання: від реєстрації продуктів ROG до проходження опитувань, перегляду онлайн-трансляцій та участі в ініціативах ROG у соціальних мережах. Незалежно від шляху участі у програмі, вони наближатимуться до свого подарунка.



ROG Elite Rewards працює дуже просто: необхідно зареєструватися у програмі за допомогою наявного або нового облікового запису на вебсайті ASUS, заробляти бали, виконуючи завдання, та отримувати призи. Учасниками програми можуть бути лише повнолітні фізичні особи, власники пристроїв ROG, які мають обліковий запис ASUS, активували обліковий запис програми ROG Elite Rewards і погодилися з Правилами і умовами програми ROG Elite Rewards.



Заробляти бали можна також купуючи продукцію ROG і беручи участь в онлайн-заходах. Час від часу користувачам пропонуються опитування, акції в соціальних мережах та інші способи отримати бали, не витрачаючи ні копійки і не виходячи з дому. ROG також веде трансляції ігор, обговорює новини, пропонує інструкції та багато іншого на каналах YouTube та Twitch. Глядачі під час трансляцій можуть отримувати спеціальні коди, щоб заробити більше балів програми. Винагороди час від часу змінюються, але найчастіше це подарункові сертифікати, ексклюзивні віртуальні шпалери, одяг із символікою ROG, окремі товари ROG і навіть найпопулярніші комп’ютерні ігри.

Найвідданіші шанувальники ROG заслуговують на найкращі подарунки, саме тому програма ROG Elite Rewards має декілька рівнів, щоб окремо відзначити найбільш активних користувачів.Рівень Explorer – це початковий рівень, на якому можна отримати такі нагороди, як ігри, ексклюзивний цифровий контент та багато іншого. Рівень Professional надає доступ до ще більшої кількості винагород, що максимально розширює вибір. Рівень Elite – це все, що є на рівнях Explorer і Professional, а також спеціальний знак Elite Tier в акаунті. І на самій вершині знаходиться рівень Super Elite, який доступний лише за запрошенням. Цей рівень включає в себе все, що є на інших рівнях, і дає право на участь в ексклюзивних розіграшах: користувачі зможуть виграти найцінніші призи, які тільки може запропонувати програма ROG Elite Rewards.