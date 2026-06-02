2 июня 2026, 15:15

Польща випускатиме електромобілі під власною маркою

У Польщі у 2029 році планують випустити перші 100 тис. електромобілів власного виробництва. Для цього у місті Jaworzno мають збудувати новий завод повного циклу та центр розробок.

Про це стало відомо під час пресконференції, на якій підписали угоду про фінансування проєкту, повідомляє Polske Radio.


