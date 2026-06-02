Молодь в ЄС дедалі активніше навчається та працює

2 июня 2026, 14:15

У 2025 році частка молодих людей віком 15–29 років у ЄС, які не працюють і не навчаються (NEET), знизилася до 11%.

Для порівняння: у 2024 році цей показник становив 11,1%, а у 2015-му — 15,2%.

Євросоюз поступово наближається до своєї цілі — скоротити рівень NEET до 9% до 2030 року.



За віковими групами:

• 15–19 років — 5,3%

• 20–24 роки — 12,8%

• 25–29 років — 14,7%



Найнижчий рівень молоді, яка не працює і не навчається:

Нідерланди — 5,3%

Швеція — 5,9%

Словенія — 7,6%



Найвищі показники:

Румунія — 19,2%

Болгарія — 13,8%

Греція — 13,6%



Цікаво, що саме Нідерланди також залишаються лідером ЄС за рівнем зайнятості населення — 83,5%.