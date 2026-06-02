Молодь в ЄС дедалі активніше навчається та працює

У 2025 році частка молодих людей віком 15–29 років у ЄС, які не працюють і не навчаються (NEET), знизилася до 11%.
Для порівняння: у 2024 році цей показник становив 11,1%, а у 2015-му — 15,2%.
Євросоюз поступово наближається до своєї цілі — скоротити рівень NEET до 9% до 2030 року.
За віковими групами:
• 15–19 років — 5,3%
• 20–24 роки — 12,8%
• 25–29 років — 14,7%
Найнижчий рівень молоді, яка не працює і не навчається:
Нідерланди — 5,3%
Швеція — 5,9%
Словенія — 7,6%
Найвищі показники:
Румунія — 19,2%
Болгарія — 13,8%
Греція — 13,6%
Цікаво, що саме Нідерланди також залишаються лідером ЄС за рівнем зайнятості населення — 83,5%.