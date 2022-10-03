Де і в якому форматі навчаються діти українських айтівців — GlobalLogic

3 октября 2022, 11:15

Більшість дітей українських інженерів надають перевагу державним закладам освіти в Україні та очному навчанню.

Про це свідчить опитування, яке спеціально до Дня вчителя провела IT-компанія GlobalLogic.



Більшість опитаних інженерів мають дітей шкільного віку. До початку повномасштабного вторгнення 60% дітей респондентів відвідувала державні школи, 24% – приватні, решта дітей займалася в дитячих садочках. Як свідчить опитування GlobalLogic, зараз 49% дітей українських IT-спеціалістів надає перевагу очному навчанню, оскільки такий формат допомагає дітям соціалізуватися та отримати більш якісні знання. 29% інженерів обрали для своїх дітей онлайн-навчання з міркувань безпеки, решта – змішану форму навчання.

Деякі діти українських IT-спеціалістів, які виїхали за кордон через війну, відвідують місцеві школи. Попри це більшість з них паралельно навчається онлайн в українських закладах освіти.Переважна більшість (понад 80,8%) дітей перебуває в Україні та навіть відвідує офлайн-гуртки або індивідуальні заняття з вчителем. Серед найбільш популярних занять, яким діти приділяють поглиблену увагу – англійська мова та математика."Українські інженери впливають не лише на технологічне майбутнє нашої країни, а й на достойне виховання її молодого покоління. Дослідження показало, що IT-спеціалісти виховують у своїх дітях любов до своєї країни, а тому 67% дітей хочуть розвивати своє професійне майбутнє на території України, – зазначає молодша віцепрезидентка GlobalLogic Ukraine Анна Щербакова, – Навіть попри можливості віддаленої співпраці, українські інженери надають перевагу державній освіті та роблять все можливе, аби діти продовжували навчання в Україні".Понад 58% опитаних інженерів бачать своє майбутнє та майбутнє своїх дітей в Україні. Лише 10% планують релокацію за кордон, ще 34% не можуть визначитися, але все ж мають надію повернутися в Україну. При цьому лише 8% дітей планують навчатися в закордонних вишах.GlobalLogic принагідно вітає вчителів зі святом та підтримує освіту, науку та зокрема вчителів і студентство. З 2019 року група компаній інвестувала понад $6 млн в професійний розвиток та підвищення кваліфікації місцевих фахівців. Значна частина цих вкладень припадає на інженерні таланти саме в Україні.