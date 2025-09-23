У Польщі створюють мобільний додаток для пошуку бомбосховищ

23 сентября 2025, 10:45

Міністерство внутрішніх справ працює над державним додатком, який у разі загрози покаже найближче укриття — він має стати зручнішою альтернативою наявній карті.

Що вже зроблено:

• Проведено майже 4 тис. перевірок

• Понад 1 тис. об’єктів визнано придатними

• Частина укриттів потребує ремонту



На модернізацію інфраструктури виділено 5 млрд злотих. У Лодзі планують велике центральне сховище й переобладнання залізничного тунелю. У Варшаві мешканці скаржаться, що тимчасові укриття досі залишаються зачиненими — це викликає сумніви щодо ефективності майбутнього додатку.