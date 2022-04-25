В Україні запустили культурний онлайн-проєкт для всієї родини

25 апреля 2022, 15:45

Через війну росії з Україною багато українських дітей залишились без можливості повноцінно навчатись та спілкуватись з однолітками.

За даними Міністерства освіти і науки в Україні, вже зруйновано або пошкоджено понад 500 закладів освіти. Одні діти втратили можливість відвідувати школи, інші були змушені переїхати та змінити місце навчання. Для відновлення пізнавальної та творчої діяльності дітей і батьків в Україні запускають новий культурний онлайн-проєкт — «Казкова Україна». Програма проєкту має на меті розповісти про українську культуру та творчість.

Проєкт «Казкова країна» – це 6 безкоштовних онлайн-зустрічей для український дітей і їхніх родин, що познайомить їх із культурою України. Долучитись до кожної зустрічі можна за єдиним посиланням.

Українські письменники, режисери та журналісти розкажуть, звідки взялися казки, оповідання та байки, познайомлять слухачів із українською міфологією та пояснять, що спільного між українськими героями та месниками з фільмів Marvel. Також діти зможуть навчитися створювати комікси. Розклад онлайн-зустрічей для українських родин:

- 19 квітня 2022 — «Українська міфологія крутіша за Marvel». Письменник Нік Лисицький розповість, чому українська міфологія — одна з найбагатших і найцікавіших у світі.

- 26 квітня 2022 — «Казки про казку». Кандидатка філологічних наук Тетяна Синьок розповідатиме про походження казок.

- 3 травня 2022 — «Шлях героя: пишемо чарівні казки». Разом із Юлією Конопляною слухачі проаналізують шлях героя та придумають власну казку.

- 10 травня 2022 — «Комікси та історії». Сценарист і художник Тарас Фролов навчить створювати справжні комікси.

- 17 травня 2022 — «Від малюнка до справжнісінького мультика». Режисерка Світлана Магда пояснить як створюється анімація та чим українські мультики відрізняються від Disney.

- 24 травня 2022 — «Як герої мультфільмів отримують свій голос?». Тетяна Касьян, письменниця та журналістка, розповість, як оживити персонажа голосом.



Згідно з даними Unicef, близько 7.5 мільйона дітей країни вже постраждали від російського вторгнення. Понад мільйон дітей поїхали за кордон і вимушені адаптуватись до нових умов. Компанії, які вже відновили роботу, продовжують трудитися над тим, щоб діти в Україні та за її межами мали доступ до цікавої та корисної інформації, навчались та розвивались навіть у такі складні часи. Новий сімейний освітній проєкт «Казкова Україна» запустила ІТ-компанія GlobalLogic Ukraine. Компанія ще під час карантину започаткувала вебінари для дітей своїх фахівців в рамках Kids Space про космос, астробіологію та машинне навчання. Культурні вебінари в рамках проєкту «Казкова країна» будуть доступні усім охочим безкоштовно та будуть цікаві незалежно від віку.

“У цей надзвичайно важкий та важливий час для усіх нас, ми робимо все можливе, аби підтримувати фахівців, членів їхніх родин та всю Україну, – говорить Анна Щербакова, молодший віце президент GlobalLogic. – Тому ми вирішили запустити вже спеціальний сезон нашого проєкту Kids Space — інтерактивних освітніх вебінарів для всієї родини. Попередні сезони були присвячені темам науки та космосу. Цього разу ми створили продукт, який розповість трохи більше про чарівну Україну, її культуру, історію, міфи та казки. Ці вебінари не лише допоможуть вам цікаво провести час, а й відкриють нове та корисне про Україну та українців”.