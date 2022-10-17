ІТ-компанія GlobalLogic підтримала фонд “Діти героїв”

17 октября 2022, 9:45

Україна відзначила День захисника та захисниці. Героям, що вже не повернуться з війни, можна віддати шану, забезпечивши гідне майбутнє для їх дітей. Тому компанія GlobalLogic долучається до підтримки фонду «Діти Героїв», який опікується малечею, що втратила одного чи обох батьків внаслідок війни.

Наразі підтримку фонду отримують більш ніж 850 дітей, і щодня число підопічних поповнюється п’ятьма-десятьма трагічними історіями. П’ятирічний Давид разом з вагітною мамою евакуювалися з Маріуполя, а його батько загинув, захищаючи Україну в складі ЗСУ. Тепер хлопчик з мамою та новонародженою сестричкою потребують підтримки для налагодження побуту в нових реаліях. Яна з Харкова втратила всю сім’ю під час влучання російської ракети, тож їй необхідна психологічна реабілітація та всі необхідні для життя й навчання речі, що були втрачені разом з домівкою. За даними фонду, дітей з подібними історіями в Україні більш як 5 тисяч.Компанія GlobalLogic підтримала ініціативи фонду «Діти Героїв» та зробила свій внесок у допомогу маленьким українцям, що втратили батьків через війну. ІТ-компанія переказала 360 тис. грн фінансової допомоги на оперативні потреби дітей: невідкладну гуманітарну та психологічну допомогу, прихисток, лікування тощо, а також передала 20 ноутбуків, аби вони мали змогу продовжити навчання онлайн.“Усім серцем ми співпереживаємо кожному малюку, який втратив найрідніших людей внаслідок війни, – говорить Анна Щербакова, операційна директорка GlobalLogic Ukraine, – І ми робитимемо все від нас залежне, щоб дбати та підтримувати дітей, чиї батьки віддали життя у боротьбі за майбутнє нашої країни”.Зараз фонд збирає кошти, аби підготувати побут дітей до холодної пори року. Загальна вартість цього проєкту складає більш як 18 млн грн. Долучитись може кожен, зробивши внесок для підтримки фонду в гривні, іноземній валюті, криптовалюті або через PayPal за реквізитами на сайті проєкту.