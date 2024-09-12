Що таке енергоефективність та як економити електрику, дітей вчитимуть зі школи

12 сентября 2024, 14:45

Діти мають отримувати більше інформації про енергоетикет та реальні проблеми України, повʼязані зі зменшенням виробництва електроенергії.

Відтак, у МОН вирішили додати до освітнього процесу ці теми.Для формування у дітей навичок енергозбереження, освітнє відомство радить:

виокремити в програмах очікувані результати навчання;

долучати школярів до виконання проєктів спеціально розробленої тематики;

пояснювати на конкретних прикладах важливість і необхідність збереження теплової та електричної енергії у побуті;

визначати доступні шляхи скорочення витрат енергії, тощо.