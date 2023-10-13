Apple Watch для дітей: шкільний режим, iPhone не потрібен

13 октября 2023, 10:10

Apple Watch для дітей — це те, що батьки обирають все частіше. Минулого року The New York Times опублікувала історію про те, що діти п’ятирічного віку усиновили apple watch 7 бу. Батьки вважають, що Apple Watch більше підходять для дітей, яким потрібні смартфони.

Apple Watch дає дітям можливість залишатися на зв’язку з батьками, ділитися місцем розташування та формувати відповідальність без повної вартості та складності смартфона. Оскільки діти повертаються до школи, можливо, настав час подумати про використання додаткових можливостей підключення без використання смартфона.

З дуже обмеженим доступом до Інтернету та відсутністю програм для соціальних мереж, годинник може стати чудовим пристроєм для початкового звикання до мобільних технологій для дітей, якщо батьки шукають простий спосіб запровадити технології у досить ранньому віці.

Функція Apple Family Setup дозволяє батькам налаштувати стільниковий Apple Watch SE або Series 4 і більш пізні серії зі свого iPhone. А отже, найменшому члену сім’ї вже не потрібен iPhone.

Хоча щомісячна плата за підключення зазвичай становить приблизно сто сімдесят гривень, декілька мобільних операторів в Україні пропонують тарифні плани, зручний для розумних годинників, із необмеженими дзвінками та 500 МБ/місяць, оплата може бути меншою, якщо перейти на контрактний тарифний план. Це зручно, якщо ви вже є абонентом певного мобільного оператора і хочете заощадити на тарифному плані розумного годинника для вашої дитини.

Існує навіть спеціальний режим із сімейними налаштуваннями під назвою Schooltime, який обмежує Apple Watch під час шкільних годин. Батьки можуть віддалено керувати цим зі свого iPhone. Ви можете дізнатися більше про Schooltime у спеціалістів з Апптаун, зокрема про те, як увімкнути його в нешкільний час для навчальних груп та інших заходів.

Якщо ви виховуєте маленьку дитину, звісно, ви не можете знати заздалегідь, чи вона цілком готова доApple Watch бу. Також, вам може бути цікаво, чи сумісний ремінець годинника з дитячими зап’ястями. Є варіант ремінця Apple Watch, спеціально створеного для дітей, тримається він чудово. За ціною менше 15 доларів спортивний ремінець Nike із пряжкою ідеально підійшов.

Як ознайомлення зі світом напів-смартфонів для дітей, нові годинники Apple можуть бути дещо дорогими. Новий 40-мм Apple Watch SE 2 із стільниковим зв’язком коштує 299 доларів. Ось чому розумні годинники на руку з стільниковим зв’язком чудово підходять для сімейного налаштування. Інший варіант — купувати вживані годинники Apple у таких місцях, як apptown.com.ua.