Важливе оновлення в "Резерв+": кому стало простіше отримати відстрочку

16 февраля 2026, 11:15

За інформацією Міноборони, раніше онлайн-відстрочка була доступна лише тим батькам, які мали трьох або більше дітей в одному шлюбі.



Тепер правила оновлюють - під час перевірки враховуватимуть усіх дітей віком до 18 років, незалежно від того, чи народжені вони в одному шлюбі.