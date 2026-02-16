За інформацією Міноборони, раніше онлайн-відстрочка була доступна лише тим батькам, які мали трьох або більше дітей в одному шлюбі.
Тепер правила оновлюють - під час перевірки враховуватимуть усіх дітей віком до 18 років, незалежно від того, чи народжені вони в одному шлюбі.
16 февраля 2026, 11:15
Важливе оновлення в "Резерв+": кому стало простіше отримати відстрочку
