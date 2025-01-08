У ЄС можуть обмежити доступ дітей до соцмереж

8 января 2025, 11:15

У Франції пропонують заборонити користування соцмережами дітям до 15 років. Цю ініціативу підтримала Данія, яка пропонує обмеження для дітей до 16 років.

Польща, що головуватиме в Раді ЄС у січні, отримала заклик долучитися до впровадження таких обмежень.



Факти:



• в Австралії соцмережі заборонені для осіб до 16 років;

• у Франції вже тестують заборону телефонів у 200 школах, а наступного року це правило стане обов’язковим для всіх;

• інші країни ЄС із подібними обмеженнями: Нідерланди, Іспанія, Італія, Бельгія.



Франція також пропонує:



• повністю обмежити контакт із гаджетами дітям до 3 років;

• не залишати дітей до 6 років з екранами без нагляду;

• не дозволяти мобільні телефони до 11 років, а соцмережі – до 15 років.