У ЄС можуть обмежити доступ дітей до соцмереж

У Франції пропонують заборонити користування соцмережами дітям до 15 років. Цю ініціативу підтримала Данія, яка пропонує обмеження для дітей до 16 років.
Польща, що головуватиме в Раді ЄС у січні, отримала заклик долучитися до впровадження таких обмежень.
Факти:
• в Австралії соцмережі заборонені для осіб до 16 років;
• у Франції вже тестують заборону телефонів у 200 школах, а наступного року це правило стане обов’язковим для всіх;
• інші країни ЄС із подібними обмеженнями: Нідерланди, Іспанія, Італія, Бельгія.
Франція також пропонує:
• повністю обмежити контакт із гаджетами дітям до 3 років;
• не залишати дітей до 6 років з екранами без нагляду;
• не дозволяти мобільні телефони до 11 років, а соцмережі – до 15 років.