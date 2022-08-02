Vodafone та Благодійний фонд "Діти Героїв" запустили короткий номер 88004

2 августа 2022, 12:45

Vodafone Україна та Благодійний фонд «Діти Героїв» запустили короткий номер 88004 для збору благодійних внесків на допомогу дітям, які втратили батьків унаслідок війни.

Відтепер кожен, хто є абонентом Vodafone Україна, може зробити свій внесок для допомоги дітям, які втратили одного чи обох батьків унаслідок війни, у відновленні житла. Для цього достатньо відправити SMS-повідомлення будь-якого змісту на короткий номер 88004.Вартість благодійного SMS-повідомлення ‒ 10 гривень. Послуга діє тільки для абонентів передплати.Благодійний фонд «Діти Героїв» створений для допомоги дітям, які постраждали через втрату одного чи обох батьків унаслідок війни. Фонд надає дітям довгострокову підтримку до їх повноліття, а саме фінансову, психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також сприяє розвитку дитячих талантів та навчанню.