Lenovo продовжує благодійну акцію з фондом savED

21 ноября 2023, 15:24

Компанія Lenovo та благодійний фонд savED продовжують акцію “Класна робота!” до 24.12.23 року задля відновлення доступу дітей до освіти.

Зібрана сума буде спрямована фондом на облаштування тимчасової школи в селі Червона Долина.

Деталі ініціативи:

Спільна ініціатива спрямована на збір коштів для відбудови пошкоджених українських закладів освіти та відновлення доступу дітей до навчання в рамках кампанії #до_школи_знов. У рамках акції "Класна робота!" компанія Lenovo з кожного проданого ноутбука Lenovo ThinkBook перераховує 1 000 гривень до благодійного фонду savED. За час першої хвилі акції вдалось зібрати понад один мільйон гривень.

Наступні кроки:

Компанія Lenovo продовжує акцію до 24 грудня 2023 року. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на ремонт та облаштування повноцінної тимчасової школи у селі Червона Долина Баштанського району на Миколаївщині. Для того, щоб діти змогли повернутись до офлайн навчання, фонд обрав приміщення в місцевому будинку культури, будівля якого вціліла, та вже працює з партнерами над створенням цифрового освітнього центру в ньому. Окрім цього для повноцінного навчання необхідно облаштувати три класні кімнати та укриття у решті приміщення.

Анна Пуцова, керівниця регіонального розвитку та співзасновниця фонду savED, коментує співпрацю так:

«Команда нашого фонду впевнена: відновлення українських шкіл — на часі. Наші діти мають здобувати якісну освіту в офлайн-форматі просто зараз. Тішимося, що Lenovo поділяє наші погляди та допомагає повернути маленьким українцям й українкам базове право — право на освіту».



Долучитись до акції може той, хто придбає ноутбук Lenovo ThinkBook у магазинах:

● shop.lenovo.ua;

● Comfy,

● Foxtrot,

● ITbox,

● MOYO,

● АЛЛО.

Ноутбуки ThinkBook беруть участь в акції як преміальні пристрої для вирішення робочих завдань. Лінійка пристроїв ThinkBook компанії Lenovo — це надійні девайси з високою продуктивністю в міцному корпусі та посиленим захистом даних.