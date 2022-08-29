Австрія має намір допомогти із відбудовою Київщини, - МЗС

29 августа 2022, 10:15

Про це йдеться в коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.

"Хоча Австрія, як і Ірландія, Мальта та Угорщина, не постачає Україні зброю, австрійський уряд докладає значних зусиль задля мінімізації негативних наслідків агресії рф проти України, впровадження санкційної політики ЄС проти росії, а також підтримки інтеграції нашої держави в ЄС. І ми високо це цінуємо" - сказав Ніколенко.Він додав, що уряд Австрії має намір відремонтувати три тисячі домогосподарств в Київській області, які були зруйновані російськими загарбницькими військами.