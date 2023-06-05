На Львівщині зросла захворюваність на туберкульоз у дітей

5 июня 2023, 8:45

За останній рік в області побільшало хворих на туберкульоз серед дітей. Більшість вважають, зо причиною є повномасштабне вторгнення, активне переміщення населення та скасування карантинних обмежень.



Дітей госпіталізують тільки, якщо випадок тяжкий, і призначають таким пацієнтам комбіновану терапію, яка є більш безпечною та краще переноситься хворими.