Состоялся официальный анонс игрового смартфона ASUS ROG Phone

5 июня 2018, 11:15

На Computex 2018 компания ASUS представила свой первый игровой смартфон - ASUS ROG Phone.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» разогнанная версия Qualcomm Snapdragon 845 с частотой до 2,93 ГГц. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 512 ГБ.

Емкость аккумулятора – 4000 мАч.

Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение Full HD+. Отдельно отмечена поддержка HDR, частотой обновления 90Гц.



Основная камера – двойная – модули 12Мп+8Мп; фронтальная камера – 8Мп.

Вес «трубки» - 200 грамм, а толщина корпуса – 8,6 мм.Слева на ребре предусмотрен порт USB Type-C для подключения дополнительных аксессуаров.Точная дата релиза и стоимость новинки пока не называются.