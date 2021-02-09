Игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 с 16 Гбайт оперативной памяти

9 февраля 2021, 10:15

До конца текущего квартала компания ASUS, как ожидается, анонсирует смартфон ROG Phone 5 для любителей игр.

Информация об одном из образцов аппарата появилась в популярном бенчмарке Geekbench.

Устройство фигурирует под кодовым обозначением ASUS_I005DA. Применён мощный процессор Qualcomm Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 ГГц), графическим ускорителем Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G.



Протестированный аппарат оснащён 16 Гбайт оперативной памяти. Используется операционная система Android 11. В одноядерном режиме смартфон ROG Phone 5 показал результат в 1125 баллов, в многоядерном — 3714 баллов.



Новинка уже замечена на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Сертификация говорит о наличии 6,78-дюймового дисплея.



Указаны общие габариты устройства — 172,8 × 77,3 × 10,3 мм. Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч, состоящая из двух блоков. Новые данные говорят о поддержке быстрой 65-ваттной подзарядки.

В тыльной части расположится камера, содержащая не менее трёх оптических модулей с датчиками изображений. Разрешение основного сенсора составит 64 млн пикселей.

(С) 3dnews.