ASUS ROG Phone II будет работать на базе платформы Qualcomm Snapdragon 855 Plus

15 июля 2019, 16:15

Игровой смартфон ASUS нового поколения станет одним их первых в мире смартфонов на базе новейшей мобильной платформы Snapdragon 855 Plus, обеспечивающей рекордно высокую производительность в играх.

Новая версия инновационного игрового смартфона будет работать на базе 7-нанометровой мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

Ядро Qualcomm Kryo 485 Prime может работать на частоте до 2,96 ГГц для достижения рекордной производительности.

Графическое ядро Adreno 640 обеспечивает 15-процентный прирост производительности по сравнению с графическим ядром в Snapdragon 855.



ASUS Republic of Gamers (ROG) объявляет о том, что ROG Phone II будет работать на основе новой мобильной платформы Snapdragon 855 Plus и станет одним из первых в мире смартфонов на базе этой платформы.

Смартфон ROG Phone II предложит пользователям наилучшие возможности для запуска мобильных игр, опираясь на инновации, которые были реализованы в модели ROG Phone, дебютировавшей в 2018 году. Полная информация о новом игровом смартфоне, а также его технические характеристики будут объявлены в ближайшие недели, однако уже сейчас можно утверждать, что благодаря высокой производительности платформы Snapdragon 855 Plus общая производительность ROG Phone II будет заметно выше, чем у предшественника.

Отметим, что Prime-ядро Kryo 485 в процессоре Snapdragon 855 Plus работает на частоте до 2,96 ГГц, а графическое ядро Adreno 640 – на 15% быстрее, чем графическое ядро платформы Snapdragon 855.

Благодаря такому фундаменту, а также множеству новых функций и улучшений, ROG Phone II готов штурмовать мир мобильных игр.



Детальные характеристики и цена ASUS ROG Phone II будут оглашены в скором времени.