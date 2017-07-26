ASUS представляет в Украине новый ультракомпактный игровой компьютер ROG GR8 II

26 июля 2017, 14:15

Компания ASUS представляет ROG GR8 II – новый ультракомпактный игровой компьютер.

ROG GR8 II умещается в корпус объемом всего 4 литра и при этом обладает широкой функциональностью и производительностью полноценного ПК, которые могут удовлетворить все требования современного геймера.



На сегодняшний день ROG GR8 II является самым компактным игровым компьютером с поддержкой систем виртуальной реальности и оснащен самой мощной графикой в своем классе — видеокартой ASUS GeForce GTX 1060. За быстродействие системы также отвечают новейший процессор Intel Core i7 седьмого поколения на базе микроархитектуры Kaby Lake и оперативная память стандарта DDR4 объемом до 32 ГБ. Данная конфигурация с легкостью справится с самыми ресурсоемкими играми.

Два встроенных порта HDMI 2.0 позволяют одновременно подключать к GR8 II шлем виртуальной реальности и внешний дисплей. Улучшенная система охлаждения гарантирует стабильную работу компьютера даже при длительных игровых сессиях. ASUS ROG GR8 II обладает целым рядом инструментов, разработанных специально для геймеров: сетевым контроллером Intel Gigabit Ethernet, аудиосистемой SupremeFX, утилитой для настройки параметров звучания Sonic Studio III, технологией для визуализации источников звука Sonic Radar III и функцией для оптимизации параметров сети GameFirst IV. ROG GR8 II поддерживает систему светодиодной подсветки Aura Sync RGB, которая обладает 12 режимами синхронизации и работает с совместимыми устройствами со встроенной подсветкой Aura RGB.



ROG GR8 II представляет собой компактный компьютер для геймеров, внешне напоминающий игровую консоль и обладающий полной поддержкой систем виртуальной реальности. Благодаря своим небольшим размерам этот мощный компьютер можно даже взять с собой на игровой турнир.

Во время тестов новый ROG GR8 II продемонстрировал на 47% более высокий результат, чем схожие игровые ПК на базе видеокарты серии GTX 960, и на 10% более высокий результат, чем компьютеры на базе видеокарты серии GTX 970. Например, на ROG GR8 II можно с легкостью запускать игру Overwatch® в разрешении 2K с частотой 70 кадров в секунду. Процессор Intel Core i7 седьмого поколения обеспечивает беспрецедентный уровень быстродействия и многозадачности: производительность системы увеличилась на 8% по сравнению с версией прошлого поколения, также уменьшилось время рендеринга кадров при запуске игр с поддержкой технологий виртуальной реальности.

Многочисленные тесты неоднократно доказали полную совместимость нового ROG GR8 II со шлемом виртуальной реальности Oculus Rift. Благодаря двум встроенным портам HDMI 2.0 можно одновременно подключать шлем виртуальной реальности и монитор. Кроме того, геймер может подключать до трех мониторов через встроенный интерфейс DisplayPort или до двух мониторов с интерфейсом HDMI, чтобы на один экран выводилась онлайн-трансляция игры, а другой использовать, например, для чтения игрового чата. ROG GR8 II также поддерживает дисплеи с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 точек при 60 кадров в секунду), а технология NVIDIA G-SYNC, реализованная в ROG GR8 II, устраняет неприятный эффект разрыва кадра и уменьшает задержку отображения, что обеспечивает более высокое качество картинки.



Корпус ROG GR8 II оснащается трехзонной динамической светодиодной подсветкой Aura RGB, воспроизводящей до 8 миллионов цветовых оттенков. С помощью оригинальных световых эффектов (до 10 режимов) система подсветки Aura RGB поможет сделать дизайн компьютера незабываемым. Поддержка технологии Aura Sync RGB дает возможность использовать вместе сразу несколько устройств со светодиодной подсветкой Aura RGB, обеспечивая идеальную синхронизацию визуальных эффектов — до 12 вариантов синхронизации.



ASUS ROGGR8 II оборудован специальной системой охлаждения с медными тепловыми трубками и двойными вентиляторами, которые направляют теплый воздух от процессора и видеокарты для эффективного охлаждения, что гарантирует стабильную работу даже при длительных нагрузках. В режиме «stand-by» ROG GR8 II потребляет менее 30 Вт, а уровень шума составляет при этом всего 23 дБ, что на 24% тише по сравнению с обычными настольными компьютерами.

В зависимости от своих требований владелец ROG GR8 II может установить твердотельный накопитель с интерфейсом M.2 PCI Express® или SATA и 2,5-дюймовый жесткий диск. Корпус ROG GR8 II оборудован сдвижной крышкой для легкого доступа к отсеку для установки дополнительного 2,5-дюймового жесткого диска или твердотельного накопителя.



Новый ROG GR8 II получил целый ряд эксклюзивных технологий ROG, отвечающих за высочайшую производительность, великолепное качество звука, эффективное охлаждение и стильный внешний вид. В ROG GR8 II применяется высококачественная аудиосистема на базе аудиопроцессора SupremeFX. Отборные компоненты, электромагнитное экранирование и эксклюзивные программные утилиты способствуют непревзойденному игровому звучанию. Sonic Studio III представляет собой улучшенный программный инструмент для тонкой настройки параметров звучания. Новой функцией Sonic Studio является возможность направления аудиопотоков от разных приложений на разные звуковые выходы, что будет особенно удобно во время онлайн-трансляций игр. Функция Sonic Radar III дает возможность визуализации источников звука в компьютерной игре. Сетевой контроллер Intel Ethernet (I219-V), установленный на ROG GR8 II, обеспечивает высокую скорость передачи данных во время онлайн-игр. Встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac (2,4/5 ГГц) с максимальной скоростью передачи данных 867 Мбит/с и поддержкой технологии MU-MIMO позволяет сразу нескольким клиентским устройствам подключаться к беспроводной сети на их максимальной скорости.

ROG GR8 II оснащён разнообразными интерфейсами, необходимыми для подключения игровых аксессуаров. Пропускная способность двустороннего порта USB 3.1 Gen 2 достигает 10 Гбит/с. Модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac обеспечивает стабильный сигнал и в три раза более высокую скорость передачи данных, по сравнению с моделью прошлого поколения. ROG GR8 II также обладает встроенным адаптером Bluetooth 4.2.



ASUS ROG GR8 II уже доступен в продаже в следующих конфигурациях:

Процессор Intel Core i5-7400, видеокарта GeForce GTX 1060, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ, жесткий диск емкостью 1 ТБ, операционная система Windows 10 или DOS. Цена – от 31 200 гривен.

Процессор Intel Core i7-7700, видеокарта GeForce® GTX 1060, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ, жесткий диск емкостью 1 ТБ, операционная система Windows 10 или DOS. Цена – от 39 299 гривен.