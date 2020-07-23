Настоящий игровой монстр: ASUS представила смартфон ROG Phone 3 и аксессуары

23 июля 2020, 10:45

Как и ожидалось, ASUS представила ROG Phone 3 — самый мощный смартфон в семействе ROG.

Он использует новейшую мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G (один из первых таких аппаратов) и выйдет на рынок США в сентябре этого года.



ASUS ROG Phone 3 получит три конфигурации памяти. На европейском рынке флагманская версия с 16/512 Гбайт будет стоить €1099, более простая модель 12/512 Гбайт — €999, а наиболее доступная версия Strix Edition 8/256 Гбайт с более простым процессором Snapdragon 865 — €799.



Среди особенностей стоит отметить поддержку технологии Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, интуитивно понятный интерфейс AI и обновлённую систему охлаждения GameCool 3, призванную обеспечить высокую производительность без снижения частоты из-за перегрева.



ASUS ROG Phone 3 наделён 6,59-дюймовым экраном AMOLED с частотой 144 Гц (поддерживаются более экономные режимы 120, 90 или 60 Гц) и задержками в 1 мс, обеспечивающим высокую точность цветопередачи с Delta E<1. Также аппарат может похвастать самым низким на рынке показателем задержек при касании — всего 25 миллисекунд (270 Гц). 10-битный дисплей также поддерживает контент с высоким динамическим диапазоном HDR10+. Для более комфортного просмотра дисплей имеет сертификаты Low Blue Light (аппаратное снижение ультрафиолетового излучения) и Flicker Reduced (сниженные мерцания) от TÜV Rheinland.



В дизайне ROG Phone 3 сохраняются основные игровые преимущества предшественников, включая уникальный боковой порт зарядки. Есть и новшества вроде прозрачной части задней крышки над радиатором. Благодаря батарее на 6000 мА·ч телефон ROG Phone 3 обладает отличными показателями автономности.



ROG Phone 3 оснащён 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5, которая на 20 % более экономична и на 51 % быстрее, чем LPDDR4. При этом приложения и игры будут загружаться с максимальной скоростью благодаря 512-Гбайт накопителю UFS 3.1. Для тех, кто хотел бы приобрести более доступную версию ROG Phone 3, ASUS представила вариант Strix Edition на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 865, дополняемой 8 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем.



Уделила ASUS внимание и возможностям камеры. ROG Phone 3 оснащается камерой с мощным основным модулем Sony IMX686 с разрешением 64 Мп и диафрагмой f/1,8. Он дополняется сверхширокоугольным 13-Мп модулем с углом обзора 125° и 5-Мп макромодулем.



Есть у ROG Phone 3 и ряд интересных видеовозможностей. Смартфон может предложить запись видео в HDR и с направленным звуком (когда фоновые шумы приглушаются, а голос усиливается). Также можно записывать ролики в разрешении 8K при 30 кадрах/с или в 4K с частотой до 120 кадров/с. В Full HD можно снимать с частотой до 480 кадров/с. Также появился режим Pro Video, который даёт доступ ко всем ручным настройкам видео, по аналогии с режимом Pro Photo для фотографий.



Комфортное управление в играх обеспечивают два программируемых ультразвуковых сенсора AirTrigger 3, причём система была дополнена датчиком движения, что даёт игрокам ещё больше возможностей для управления. Последняя улучшенная версия программного обеспечения для оптимизации производительности X Mode обеспечивает повышенную частоту обновления экрана, повышенную чувствительность к прикосновениям и быстрое подключение к сети.



ROG Phone 3 также оснащён обновлённой аудиосистемой, настроенной в сотрудничестве с Dirac (75 баллов в DXOMark Audio). Новый специальный игровой режим усиливает внутриигровые звуковые эффекты для более захватывающего игрового процесса. А мощные двойные фронтальные динамики, расположенные в верхней и нижней частях телефона, теперь способны выдавать ещё более насыщенный и детальный стереозвук в альбомной ориентации.



Смартфон получил и новые аксессуары: игровой контроллер ROG Kunai 3 для более удобного управления; ROG Clip для использования смартфона с контроллерами PlayStation 4, Google Stadia или Xbox; док-станция ​​ROG TwinView 3 с возможностью вывода изображения на большой экран; защитный чехол ROG Lighting Armor с подсветкой Aura.



Также можно упомянуть активный кулер AeroActive Cooler 3 с портом USB-C внизу, который позволяет заряжать ROG Phone 3 прямо во время игры. Также он позволяет подключать традиционные проводные наушники через 3,5-мм гнездо для обеспечения максимальной совместимости.



Отдельно стоит отметить сотрудничество ASUS с Unity Technologies и Google Stadia. Разработчики игр, использующие движок Unity для создания 3D-контента в реальном времени, получат эксклюзивный доступ к плагину с пятью функциями ROG Phone, что позволит им легко оптимизировать свои игры для ROG Phone.



А предустановленное приложение Google Stadia на ROG Phone позволит запускать высококлассные игры в потоковом режиме на скорости до 60 кадров/с и в разрешении 4K с поддержкой HDR и 5.1-канального объёмного звука.

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