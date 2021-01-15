Vivo X60 Pro+ выйдет в синем и оранжевом цветах, и предложит от 128 Гбайт памяти

15 января 2021, 12:45

Vivo не спешит делиться подробностями о грядущем флагманском смартфоне X60 Pro+.

Напомним, что не так давно компания представила смартфоны X60 и X60 Pro, основанные на чипсете Samsung Exynos 1080.

В свою очередь vivo X60 Pro+ должен стать полноценным флагманом, в основу которого ляжет Qualcomm Snapdragon 888. Сегодняшняя утечка пролила свет на варианты цветового оформления и объёма памяти, в которых будет доступен смартфон.



Информация о грядущем флагмане Vivo была опубликована на популярной торговой площадке JD.com. Таким образом, стало известно, что телефон выйдет на рынок в синем цвете, который получит название Deep Ocean Blue, и оранжевом Classic Orange. Что касается памяти, устройство получит конфигурации с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти, а также с 12 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем. Стоит отметить, что сегодняшняя утечка подтверждает фото, опубликованное авторитетным техноблогом Digital Chat Station пару дней назад. На нём был изображён Vivo X60 Pro+ в синем и оранжевом цветах.