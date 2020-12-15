Vivo X60 должен стать самым тонким 5G-смартфоном в мире

15 декабря 2020, 12:15

После множества слухов и утечек Vivo наконец-то подтвердила скорый запуск смартфона X60 5G.

Компания сообщила в своём официальном Weibo-аккаунте, что запуск устройства состоится во вторник, 29 декабря. Сегодня стали известны некоторые новые подробности о грядущем устройстве, а также были опубликованы его живые фото.

Авторитетный техноблог Digital Chat Station сообщил, что толщина Vivo X60 составит всего 7,3 мм, что сделает его самым тонким 5G-смартфоном в мире. Для примера, толщина iPhone 12 mini составляет 7,4 мм. Источник также поделился живыми снимками смартфона, судя по которым, задняя панель устройства будет выполнена из матового стекла.



На правой грани смартфона расположатся кнопки питания и регулировки громкости. На нижнем торце расположатся разъём USB-C, слот для SIM-карты, полифонический динамик и основной микрофон.

Верхний торец содержит дополнительный микрофон и надпись «professional photography», намекающую на незаурядные возможности камеры. Она, к слову, будет включать в себя три датчика, совмещённых с оптикой ZEISS. Стоит заметить, что это касается базового Vivo X60, так как Pro-версии приписывают ещё один сенсор с объективом-перископом.