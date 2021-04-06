Готовится смартфон Vivo X70 Pro+ с чипом Snapdragon 888 и 66-Вт подзарядкой

6 апреля 2021, 10:15

Не так давно вышел смартфон Vivo X60 Pro+ (показан на изображениях) с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 888, квадрокамерой и 6,56-дюймовым экраном Full HD+.

А теперь сетевые источники обнародовали предварительную информацию об аппарате Vivo X70 Pro+.

Утверждается, что новинка также получит чип Snapdragon 888 (восемь ядер с частотой до 2,84 ГГц, ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G). Объём оперативной памяти, вероятно, составит не менее 12 Гбайт.



Говорится об использовании качественного дисплея Samsung E4 AMOLED с частотой обновления не ниже 120 Гц и разрешением Full HD+. Конфигурация многомодульной камеры не раскрывается, но известно, что для неё предусмотрено применение оптики Zeiss и сенсора формата более 1/1,28 дюйма.



Раскрываются параметры подсистемы питания: это аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки мощностью 66 Вт.



Наконец, говорится о наличии стереофонических динамиков. Сканер отпечатков пальцев, вероятнее всего, расположится непосредственно в области дисплея.

Анонс новинки ожидается предстоящим летом. В семейство также войдут другие смартфоны, в частности, Vivo X70.

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