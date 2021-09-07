Vivo отложила глобальную премьеру серии продвинутых смартфонов X70

7 сентября 2021, 11:45

Смартфоны серии Vivo X70 будут представлены в Китае уже 9 сентября, а мировая премьера новых продвинутых смартфонов намечалась на следующий же день.

Тем не менее компания неожиданно пересмотрела планы и перенесла дебют новинок на несколько дней.

Теперь производитель на своём сайте указывает, что премьера состоится 13 сентября. Вероятно, дебют смартфонов состоится за день до премьеры iPhone 13, которая, как ожидается, пройдёт 14 числа. Тем не менее, модели находятся в разных ценовых категориях и вряд ли имеют общую целевую аудиторию.



Известно, что глобальные версии будут продавать в корпусах цветов «Космический чёрный» и «Заря Авроры», а камеры получат оптику Zeiss с трёхосевой стабилизацией изображения. Судя по прежним данным, обычный Vivo X70 получит 6,58-дюймовый дисплей с разрешением 2376 × 1080 пикселей и, вероятно, интегрированный под дисплей сканер отпечатков. Ожидалось, что новинка выйдет на мобильной платформе Dimensity 1200, но на сайте китайского регулятора TENAA упоминается и модель с чипсетом Exynos.



Vivo X70 оснастят тройной камерой с основным 40-мегапиксельным сенсором (а также двумя на 12 Мп), 32-мегапиксельным селфи-модулем и флеш-накопителем на 128, 256 или 512 Гбайт. Модель будет работать под управлением ОС Android 11.

Pro-версия получит основную квадрокамеру с главным 50-мегапиксельным сенсором, две 12-мегапиксельных камеры, а также модуль на 8 Мп. На фронтальной панели размещён 32-мегапиксельный селфи-модуль. Устройство получит 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и изогнутыми краями. По имеющимся данным, модель будет построена на флагманской платформе MediaTek — Dimensity 1200, будет использовать 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ (возможно расширение с помощью карт памяти). Ёмкость АКБ — 4380 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 55 Вт.



Наконец, самый старший в серии X70 Pro Plus будет иметь 6,7-дюймовый изогнутый дисплей и может получить флагманскую однокристальную систему Snapdragon 888+.

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