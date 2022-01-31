Смартфоны Vivo получат быструю подзарядку мощностью 100 Вт

31 января 2022, 11:45

Новые флагманские смартфоны китайской компании Vivo, по сообщениям сетевых источников, будут поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, а в разработке находится и 100-Вт вариант.

Речь идёт об аппаратах семейства Vivo X80 и о модели Vivo NEX 5. В первую из названных серий, как ожидается, войдут три модели: базовая версия Vivo X80, более мощная модификация Vivo X80 Pro и самый дорогой вариант Vivo X80 Pro+. Основой, по всей видимости, послужит процессор Snapdragon 8 Gen 1 разработки Qualcomm.



Сетевые источники сообщают, что для всех перечисленных устройств предусмотрено применение 80-ваттной подзарядки, а не 55/66-ваттной, как предполагалось ранее. Кроме того, будет реализована беспроводная подзарядка мощностью до 50 Вт.



Известный информатор Digital Chat Station добавляет, что Vivo уже разрабатывает сверхбыструю подзарядку мощностью 100 Вт. Такая система появится в будущих флагманах компании.

Нужно отметить, что в ассортименте iQOO, дочернего бренда Vivo, уже присутствуют смартфоны, поддерживающие 120-ваттную подзарядку. По всей видимости, в обозримом будущем такая система останется эксклюзивной функцией именно этих аппаратов.

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