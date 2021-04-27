Vivo представила смартфоны iQOO 7 и iQOO 7 Legeng для международного рынка

27 апреля 2021, 11:45

Под маркой iQOO китайской компанией Vivo к настоящему моменту был представлен целый ряд довольно интересных устройств, последним из которых стал флагманский iQOO 7 на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888.

Теперь это устройство вышло на международный рынок.



Стоит отметить, что на глобальном рынке iQOO 7 будет продаваться под названием iQOO 7 Legend. Напомним, что дизайн устройства разработан в партнёрстве с BMW M Motorsport. Смартфон может похвастаться 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Сердцем устройства выступает чип Snapdragon 888, работающий в связке с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя может составлять 128 или 256 Гбайт. Модуль основной камеры состоит из одного 48-Мп и двух 13-Мп датчиков. Цена устройства будет начинаться от $535. Приём предзаказов начнётся 1 мая.

А вот смартфон, который на международном рынке будет продаваться как iQOO 7, на самом деле будет представлять собой переименованный iQOO Neo 5. Смартфон основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 870 и, как и старшая модель, существует в версиях с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти. Версия с 8 Гбайт ОЗУ может иметь 128- или 256-Гбайт накопитель, а смартфон с 12 Гбайт оперативной памяти будет поставляться только с 256-Гбайт хранилищем. Устройство предложит матрицу, аналогичную дисплею старшей модели. Блок основной камеры совмещает в себе основной 48-Мп датчик, 13-Мп сверхширокоугольную камеру и 2-Мп монохромный сенсор. Стоимость устройства, которое уже доступно для покупки, составляет от $427 до $481.

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