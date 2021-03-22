Представлен 5G-смартфон Vivo iQOO U3x с 90-Гц дисплеем по цене $180

Компания Vivo официально анонсировала смартфон iQOO U3x — один из самых доступных аппаратов бренда iQOO с поддержкой сетей 5G.
На новинке используется программная платформа iQOO 1.0 на основе Android 11.
В устройство установлен процессор Qualcomm Snapdragon 480, конфигурация которого включает восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Объём оперативной памяти LPDDR4x составляет 4, 6 или 8 Гбайт, ёмкость накопителя UFS 2.1 — 64 или 128 Гбайт.
Дисплей с диагональю 6,58 дюйма обладает разрешением Full HD+ (2400 × 1080 точек) и частотой обновления 90 Гц. Эта панель занимает 90,61 % площади поверхности корпуса. В небольшом экранном вырезе находится 8-мегапиксельная селфи-камера.
Основная камера имеет двухкомпонентное исполнение: это датчики на 13 и 2 млн пикселей. В арсенале смартфона — боковой сканер отпечатков пальцев, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников.
Аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает 18-ваттную подзарядку. Доступны несколько цветовых исполнений, включая Ya Grey (серый) и Magic Blue (синий).
Продажи iQOO U3x начнутся 1 апреля: цена — от 180 долларов США.
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