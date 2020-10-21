Смартфон Vivo iQOO U1x получил экран HD+ и тройную камеру при цене от $135

21 октября 2020, 12:15

Китайская компания Vivo, как и предполагалось, представила смартфон среднего уровня iQOO U1x без поддержки сетей 5G.

Аппарат использует платформу Qualcomm и операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой iQOO UI.