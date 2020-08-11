Vivo может начать выпуск портативных компьютеров под брендом iQOO

11 августа 2020, 10:15

Не исключено, что китайская компания Vivo, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, в скором времени начнёт предлагать компьютеры под дочерним брендом iQOO.

Как сообщают интернет-источники, Vivo направила заявки на регистрацию двух новых торговых марок — iQOO Pad и iQOO Book. Эти названия явно указывают на то, что китайский разработчик присматривается к новым для себя рынкам.



В частности, под именем iQOO Pad может быть организован выпуск планшетных компьютеров. Что касается iQOO Book, то такое название подойдёт для ноутбуков, в том числе с трансформируемой конструкцией.



Пока, впрочем, Vivo лишь регистрирует указанные торговые марки. О том, когда могут появиться коммерческие устройства под такими названиями, к сожалению, ничего не сообщается.