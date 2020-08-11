Vivo может начать выпуск портативных компьютеров под брендом iQOO

Не исключено, что китайская компания Vivo, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, в скором времени начнёт предлагать компьютеры под дочерним брендом iQOO.
Как сообщают интернет-источники, Vivo направила заявки на регистрацию двух новых торговых марок — iQOO Pad и iQOO Book. Эти названия явно указывают на то, что китайский разработчик присматривается к новым для себя рынкам.
В частности, под именем iQOO Pad может быть организован выпуск планшетных компьютеров. Что касается iQOO Book, то такое название подойдёт для ноутбуков, в том числе с трансформируемой конструкцией.
Пока, впрочем, Vivo лишь регистрирует указанные торговые марки. О том, когда могут появиться коммерческие устройства под такими названиями, к сожалению, ничего не сообщается.
Между тем на 17 августа намечена презентация мощных смартфонов Vivo iQOO 5. Эти аппараты получат дисплей формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2376 × 1080 точек, процессор Snapdragon 865, 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью как минимум 128 Гбайт. Особенностью устройств станет поддержка сверхбыстрой технологии подзарядки мощностью 120 Вт, которая позволит полностью восполнять запас энергии аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч всего за 15 минут.
(С) 3dnews