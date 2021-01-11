Vivo работает над новыми полностью беспроводными наушниками

11 января 2021, 16:15

Не исключено, что китайская компания Vivo, являющаяся одним из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, в скором времени анонсирует новые полностью беспроводные наушники погружного типа (TWS).

Ресурс 91mobiles обнаружил патентную документацию Vivo, в которой описываются конструктивные особенности и дизайн готовящегося гаджета. Сопутствующие иллюстрации дают представление о внешнем виде новинки.



В патенте приводятся два варианта исполнения наушников. В обоих случаях модули-вкладыши получат «ножку», но дизайн этого элемента будет различным. В частности, в одном случае «ножка» будет толще и короче, нежели в другом.



Иллюстрации говорят о наличии нескольких микрофонов — возможно, рассматривается возможность реализации системы шумоподавления. В одном из вариантов исполнения на внешней стороне «ножки» просматривается сенсорная площадка управления.



Что касается сопутствующего зарядного футляра, то он получит порт USB Type-C в боковой части. Сведений о поддержке беспроводной подзарядки пока нет.