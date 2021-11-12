Старт продаж vivo TWS 2 Series в Украине

12 ноября 2021, 9:15

Компания vivo объявляет старт продаж нового поколения беспроводных наушников TWS 2 Series с интеллектуальным активным шумоподавлением до 40 дБ и технологией DEEP-HD Audio.

Обновленная серия включает модели vivo TWS 2 ANC и vivo TWS 2e, которые можно приобрести по цене 4 449 грн и 1 999 грн соответственно.



vivo TWS 2 ANC — первые наушники vivo с активным шумоподавлением. Тщательно проработанный дизайн — от формы и габаритов до веса — учитывает тысячи отзывов пользователей.

Лёгкие удобные и почти невесомые наушники TWS 2 ANC весят всего 4,7 грамма. В комплекте три размера мягких гибких амбушюр, чтобы пользователи могли выбрать оптимальный вариант. Инновационная система вентиляции и продуманный переход между передней и задней камерами наушника способствуют выравниванию давления.

В модели TWS 2 ANC были объединены усовершенствованная акустическая конструкция, электроника и алгоритмы, обеспечивающие не только исключительное шумоподавление, но и его интеллектуальную регулировку. Наушники непрерывно отслеживают внешние звуки и компенсируют их обратной звуковой волной. Шум можно уменьшить на 40 дБ. Интеллектуальный алгоритм реагирует на изменения окружающего шума и на то, как вы носите наушники, автоматически регулируя интенсивность шумоподавления соответствующим образом. При желании можно вручную выбрать сильную, среднюю или слабую интенсивность шумоподавления.

Секрет отличного качества звука vivo TWS 2 ANC в новой технологии DEEP-HD Audio: aptX adaptive HD кодек и QHS 6Mbps для передачи Hi-Fi звука. Благодаря высокой пропускной способности и HD-аудиокодеку скорость цифрового потока увеличивается. Это «скоростное шоссе» для беспроводного аудио, с помощью которого можно услышать максимальное количество музыкальных деталей, высокую чёткость звука и цельную звуковую картину.

TWS 2 ANC — это высокопроизводительная микросхема и аккумулятор повышенной ёмкости в компактном корпусе, обеспечивающий работу до 29 часов без подзарядки.

Благодаря обновлённому дизайну антенны и инновационным беспроводным технологиям стабильность соединения увеличена на 20%. Если система, от смартфона до наушников, полностью оптимизирована, задержка звука составляет всего 88 мс.



В компактном корпусе vivo TWS 2e находится большая подвижная катушка, дополненная композитной диафрагмой из углеродного волокна и новой магнитной цепью. Это невероятный звук — от мощного баса до кристально чистых средних и высоких частот.

Акустическая лаборатория vivo Golden Ears, известная разработкой Hi-Fi решений для мобильных устройств, протестировала десятки различных материалов, провела тщательное исследование потребительской аудитории и произвела примерно 20 итераций настроек для достижения необходимого качества звучания. Всё тщательно продумано для получения захватывающего звука.

Система акустических звуковых стереоэффектов DeepX 2.0 профессионального уровня разработана в результате многочисленных тестов и точных настроек. Два микрофона TWS 2e обнаруживают и устраняют фоновый шум. Полностью обновлённая система снижает шум ветра на 148%, чтобы голос пользователя оставался чётким даже во время пробежки или езды на велосипеде. Благодаря обновлённому дизайну антенны и полностью оптимизированной системе задержка звука составляет всего 117 мс.

Для модели TWS 2e предусмотрена возможность одновременно подключить к ним до двух устройств и переключаться между ними автоматически.

TWS 2e — это высокопроизводительная микросхема и аккумулятор повышенной ёмкости в компактном корпусе. Благодаря уникальной системе управления питанием наушники позволят прослушивать до 30 часов музыки на одном заряде.

Модель представлена в цвете «Звёздный синий» и «Лунный белый».