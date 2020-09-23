Jabra Elite 85t обладают регулируемым шумоподавлением и стоят $229

23 сентября 2020, 11:15

Компания Jabra представила беспроводные наушники Elite 85t с поддержкой «усовершенствованного активного шумоподавлением» (Jabra Advanced ANC).



Ключевым отличием Jabra Advanced ANC является возможность регулировать уровень шумоподавления. Используя приложение Jabra Sound+ можно переключаться между полным блокированием звуков и полной прозрачностью или режимом HearThrough с частичным пропусканием внешних звуков. По словам Jabra, пользователи также смогут сбалансировать уровни шумоподавления, контролируя уровень слышимости окружающей среды.

Elite 85t отличаются полуоткрытой конструкцией, оснащены 12-мм динамиками, имеют класс защиты от попадания воды IPX4 и совместимы с интеллектуальным ассистентами Alexa, Siri и Google Assistant. Компания также предлагает двухлетнюю гарантию на защиту устройства от воды и пыли.



Jabra позиционирует Elite 85t как «одни из самых компактных наушников с высококачественным шумоподавлением». Для «усовершенствованного ANC» в Elite 85t используется специальный чип. Также устройство имеет шесть микрофонов, по три на каждый наушник. Четыре из них используются для реализации функции «усовершенствованного ANC».



Elite 85t могут работать до 5,5 часа без подзарядки с включённым шумоподавлением, с выключенным ANC — до 7 часов. При использовании футляра для беспроводной зарядки с поддержкой стандарта Qi продолжительность автономной работы наушников увеличивается до 25 и 31 часа соответственно.