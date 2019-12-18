Беспроводные наушники DIGMA TWS-05

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил на рынок новые наушники TWS-05.
Наушники подключаются по беспроводному Bluetooth-соединению и выполнены в стильном и компактом формате.
Беспроводная гарнитура DIGMA TWS-05 сделана в формате вкладышей с пластичными, анатомическими держателями в ушной раковине, что позволяет избежать их случайного выпадения. Для удобства в комплекте есть 2 пары сменных резиновых насадок-амбушюр.
Наушники поддерживают технологию True Wireless Audio (TWS), что позволяет слушать музыку напрямую с устройства без использования проводов.
Благодаря поддержке стандарта Bluetooth 5.0, гарнитуру можно подключить к широкому спектру устройств. «Свежая» версия стандарта связи потребляет мало энергии и обладает увеличенным радиусом действия.
Для подзарядки наушников в комплект поставки включена компактная док-станция. Объём её заряда составляет 300 mAh, что очень удобно, когда под рукой нет розетки.
Частотный диапазон наушников колеблется в пределах 20 Гц – 20 КГц. Чувствительность составляет до 105 дБ. Диаметр мембраны – 8 мм.
Благодаря встроенному микрофону наушники дают возможность ответить на звонок, не вынимая их из ушей. Управление осуществляется многофункциональными сенсорными кнопками.
В комплектацию входят: беспроводная гарнитура, док-станция, кабель для зарядки, набор сменных амбушюр и руководство пользователя.
Технические характеристики TWS-05
Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)
Версия Bluetooth: 5.0
Микрофон: Да
Диапазон воспроизводимых частот: 20 ГЦ – 20 КГц
Диаметр головок излучателей: 8 мм
Чувствительность: 105 дБ
Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Радиус действия: 10 м
Время работы: до 2 ч прослушивания / до 2,5 ч разговоров
Время зарядки: от 1 ч
Ёмкость батареи наушника: 50 mAh Li-Pol
Ёмкость батареи док-станции: 300 mAh Li-Pol
Напряжение: 5В
Размер наушника: 27x23x17 мм
Размер док-станции: 88x41x31 мм
Вес двух наушников: 5 г
Вес док-станции: 45 г