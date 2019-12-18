Беспроводные наушники DIGMA TWS-05

18 декабря 2019, 11:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил на рынок новые наушники TWS-05.

Наушники подключаются по беспроводному Bluetooth-соединению и выполнены в стильном и компактом формате.



Беспроводная гарнитура DIGMA TWS-05 сделана в формате вкладышей с пластичными, анатомическими держателями в ушной раковине, что позволяет избежать их случайного выпадения. Для удобства в комплекте есть 2 пары сменных резиновых насадок-амбушюр.



Наушники поддерживают технологию True Wireless Audio (TWS), что позволяет слушать музыку напрямую с устройства без использования проводов.



Благодаря поддержке стандарта Bluetooth 5.0, гарнитуру можно подключить к широкому спектру устройств. «Свежая» версия стандарта связи потребляет мало энергии и обладает увеличенным радиусом действия.



Для подзарядки наушников в комплект поставки включена компактная док-станция. Объём её заряда составляет 300 mAh, что очень удобно, когда под рукой нет розетки.



Частотный диапазон наушников колеблется в пределах 20 Гц – 20 КГц. Чувствительность составляет до 105 дБ. Диаметр мембраны – 8 мм.



Благодаря встроенному микрофону наушники дают возможность ответить на звонок, не вынимая их из ушей. Управление осуществляется многофункциональными сенсорными кнопками.



В комплектацию входят: беспроводная гарнитура, док-станция, кабель для зарядки, набор сменных амбушюр и руководство пользователя.



Технические характеристики TWS-05



Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)

Версия Bluetooth: 5.0

Микрофон: Да

Диапазон воспроизводимых частот: 20 ГЦ – 20 КГц

Диаметр головок излучателей: 8 мм

Чувствительность: 105 дБ

Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Радиус действия: 10 м

Время работы: до 2 ч прослушивания / до 2,5 ч разговоров

Время зарядки: от 1 ч

Ёмкость батареи наушника: 50 mAh Li-Pol

Ёмкость батареи док-станции: 300 mAh Li-Pol

Напряжение: 5В

Размер наушника: 27x23x17 мм

Размер док-станции: 88x41x31 мм

Вес двух наушников: 5 г

Вес док-станции: 45 г