Беспроводная Bluetooth Hi-Fi стереогарнитура Ritmix RH-840BTH TWS

14 февраля 2022, 14:45

Безграничная свобода с новинкой от Ritmix — беспроводная Bluetooth Hi-Fi стереогарнитура с зарядной док-станцией RH-840BTH TWS, которая совместима со всеми смартфонами, IPad/IPhone, планшетами и другими аудиоустройствами, поддерживающими Bluetooth.

RH-840BTH TWS имеют узнаваемый дизайн и обеспечивают идеальную посадку благодаря своей форме, а Touch-сенсоры, встроенные в корпус наушников, облегчают управление и лишают необходимости прилагать усилия, чтобы нажать кнопку. Подключение к сопряженному устройству происходит автоматически, как только вы извлекаете их из зарядного кейса — модель поддерживает Bluetooth 5.0, который устанавливает надежное и быстрое соединение на расстоянии до 10 м и расходует меньше энергии в отличие от своих предшественников.

Для максимального комфорта пользователей в RH-840BTH TWS предусмотрены магнитные контакты, чтобы облегчить их размещение в кейсе и предотвратить выпадение. Время непрерывной работы наушников составляет около 4 часов, а в режиме ожидания — до 120 часов! До полного заряда достаточно 2 часов. В качестве зарядного интерфейса используется современный разъем 8-pin lightning (зарядный кабель в комплекте).