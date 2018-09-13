Ritmix RH-805BTH TWS - bluetooth-наушники с необычным дизайном

13 сентября 2018, 11:15

Разработчики Bluetooth-наушников постепенно убирали провода со своих устройств, оставляя только самое нужное, такие модели конечно же быстро стали популярными среди покупателей.

Ritmix, не отставая от своих конкурентов, пополнил модельный ряд новыми Bluetooth наушниками RH-805BTH TWS.В комплекте с парой наушников-вставок идет всего лишь небольшая док-станция для подзарядки. Корпус новой модели выполнен из матово-черного приятного на ощупь материала. Для RH-805BTH TWS был выбран современный минималистичный дизайн, наушники и док-станция по форме напоминают каплю, и только на передней части устройства расположен практически незаметный рычажок включения и вход micro-usb для зарядки.Касаемо технических характеристик, новинка подойдет к любому устройству, имеющему Bluetooth. Мощность аккумулятора RH-805BTH TWS позволяет беспрерывно прослушивать музыку в течение 2 часов, а благодаря широкому диапазону частот Вы можете быть уверены, что любой жанр музыки будет звучать качественно!