Грядущий флагман iQOO 7 оказался быстрее Xiaomi Mi 11 в бенчмарке AnTuTu

31 декабря 2020, 9:15

Согласно свежим данным, новый флагманский смартфон iQOO 7 от Vivo будет представлен уже 11 января. Телефон будет основан на новейшем флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 888.

Сегодня грядущее устройство было протестировано в AnTuTu, где получило оценку, заметно превышающую показатель эталонного устройства Qualcomm с 12 Гбайт ОЗУ и 512-Гбайт UFS 3.0-хранилищем.

Протестированный образец iQOO 7 был оснащён теми же 12 Гбайт оперативной памяти, как у референсного смартфона, но объём встроенного хранилища составил 256 Гбайт, хотя оно и выполнено по более продвинутому стандарту UFS 3.1. В такой конфигурации смартфон набрал 752 935 баллов, что на 17 496 баллов больше, чем показатель эталонного аппарата на базе Qualcomm Snapdragon 888. Напомним, что Xiaomi Mi 11 — первый смартфон на базе Snapdragon 888 — набирает в AnTuTu 745 942 балла.



Стоит заметить, что бенчмарк AnTuTu в очередной раз подтвердил, что частота обновления экрана iQOO 7 составит 120 Гц. К сожалению, про его диагональ пока информации нет. Согласно более ранним утечкам, iQOO 7 получит 120-Вт быструю зарядку и тройную основную камеру.



(С) 3dnews