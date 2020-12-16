Флагманский смартфон Vivo iQOO со 120-Вт подзарядкой показался на сайте 3C

16 декабря 2020, 11:45

На китайском сертификационном сайте 3C (China Compulsory Certificate) появилось упоминание загадочного смартфона Vivo с обозначением V2049A.

Наблюдатели полагают, что под этим шифром скрывается флагманский аппарат iQOO 7.

Регулятор сообщает, что для новинки предусмотрено использование зарядного устройства V12060L0C0-CN, которое поддерживает режим 20 В / 6 А. Иными словами, смартфон получит поддержку 120-ваттной подзарядки. Такая система позволяет полностью восполнить запас энергии аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч примерно за пятнадцать минут.



Готовящемуся аппарату приписывают использование процессора Qualcomm Snapdragon 888. Это решение содержит одно ядро Cortex-X1, три ядра Cortex-A78 и четыре ядра Cortex-A55. В состав чипа входят графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.



В оснащение войдёт камера, содержащая как минимум три датчика изображений. Разрешение основного сенсора составит не ниже 50 млн пикселей. Во фронтальной части, как ожидается, будет установлена 16-мегапиксельная камера.