Vivo готовит к выпуску таинственный 5G-смартфон с 6,4-дюймовым дисплеем

Китайская компания Vivo, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, продолжает развивать 5G-направление.
Как сообщают сетевые источники, грядёт выпуск нового аппарата среднего уровня с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения.
Устройство имеет кодовое обозначение V2031A. Информация о нём появилась на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Известно, что смартфон наделён 6,4-дюймовым дисплеем. Наблюдатели полагают, что применена панель формата Full HD+ с вырезом или отверстием для фронтальной камеры.
Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4020 мА·ч. Сертификация 3C указывает на поддержку технологии 18-ваттной подзарядки. Наконец, называется толщина корпуса — 7,7 мм.
Таким образом, можно предположить, что Vivo вскоре анонсирует относительно недорогой 5G-аппарат. Его основой, вероятно, послужит один из процессоров семейства MediaTek Dimensity.
Согласно свежему прогнозу Canalys, в нынешнем году по всему миру будет отгружено приблизительно 278 млн смартфонов с поддержкой 5G. В 2021-м поставки таких аппаратов вырастут ещё примерно вдвое, достигнув 544 млн единиц.
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