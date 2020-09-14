Vivo готовит к выпуску таинственный 5G-смартфон с 6,4-дюймовым дисплеем

14 сентября 2020, 12:15

Китайская компания Vivo, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, продолжает развивать 5G-направление.

Как сообщают сетевые источники, грядёт выпуск нового аппарата среднего уровня с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения.