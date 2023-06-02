ASUS ProArt GeForce RTX 4080 та 4070 Ti – відеокарти для розробників

2 июня 2023, 10:45

Компанія ASUS представила відеокарти нових лінійок ProArt GeForce RTX 4080 і 4070 Ti. Налаштовані на тиху роботу й сумісні із широким асортиментом корпусів, ці потужні та компактні карти задовольняють потребам професійних розробників мультимедійного контенту.



Робочий простір творчого професіонала зазвичай передбачає більше обладнання, ніж робочий простір геймера. На столі, де потрібно розмістити кілька дисплеїв, панелей керування та зовнішніх накопичувачів, великий корпус може бути розкішшю, яку не можна собі дозволити. Саме тому ASUS розробила ProArt GeForce RTX 4080 і 4070 Ti максимально компактними. Маючи довжину лише 300 мм, вони наразі є двома найкоротшими відеокартами серії RTX 40 на ринку. Вони легко знайдуть собі місце в різноманітні комп’ютерних корпусах, навіть у багатьох найпопулярніших корпусах mini-ITX.

Товщина радіатора також має значення. У той час як геймери зазвичай використовують лише один із наявних на материнській платі слотів PCIe x16, у професійних ПК творців часто зайняті декілька таких слотів. ProArt GeForce RTX 4080 і 4070 Ti пропонують 2,5-слотовий дизайн, тож вони менше заважатимуть іншим компонентам, які потрібно буде встановити в корпус.



Незважаючи на свої компактні розміри, відеокарти ProArt GeForce RTX 4080 і 4070 пропонують переконливе поєднання теплових і акустичних характеристик. Їхні потужніші аналоги з лінійок ROG Strix і TUF Gaming мають набагато більші радіатори, які можуть сподобатися в умовах, коли простір не є проблемою, але тонкі моделі ProArt компенсують це оптимізованим профілем вентиляторів, що дозволяє їм запропонувати найкращий баланс температури та рівня шуму.



Геймерам подобаються світлові ефекти та кастомізація за допомогою RGB-підсвічування, але митці прагнуть більшої концентрації, мінімізуючи будь-які відволікання на робочих станціях і навколо них. ProArt GeForce RTX 4080 і RTX 4070 Ti допоможуть їм краще зосередитися завдяки мінімалістичному дизайну, що базується на чистих лініях, вишуканих кольорах і рельєфних поверхнях — без світлодіодів. Ці відеокарти демонструватимуть професіоналізм у клієнтських збірках, і вони бездоганно поєднуються з екосистемою ProArt, яка охоплює материнські плати, дисплеї та периферійні пристрої.



ASUS підготувала ProArt GeForce RTX 4080 та 4070 Ti для тривалої роботи. Два кулькових підшипники вентиляторів забезпечують чудову довговічність. Обидві серії відеокарт виготовлені за допомогою автоматизованого виробничого процесу (технологія ASUS Auto-Extreme), який встановлює нові стандарти в галузі, дозволяючи виконувати всю пайку за один прохід. Це зменшує термічне навантаження на компоненти та дозволяє уникнути використання агресивних хімічних засобів для чищення, що призводить до меншого впливу на навколишнє середовище, нижчого споживання електроенергії та надійнішого продукту в цілому.



ASUS також удосконалила ці відеокарти за допомогою кронштейна з нержавіючої сталі, а захисна задня панель і тримач відеокарти ProArt, що входить у комплект поставки, утримують їх надійно протягом усього часу експлуатації.



ProArt GeForce RTX 4080 і RTX 4070 Ti пропонують чудовий баланс акустичних, теплових і частотних характеристик прямо з коробки. Але багато ентузіастів захочуть точно налаштувати свої відеокарти відповідно до своїх особистих уподобань. Ось чому ASUS пропонує простий у використанні додаток GPU Tweak III. Створений на основі багаторічного досвіду та фідбеку спільноти ентузіастів ПК, цей інструмент дозволяє легко розганяти відеокарту, налаштовувати швидкість вентиляторів та моніторити важливу інформацію про обладнання.





Зокрема, митці можуть скористатися функцією Profile Connect у GPU Tweak III, щоб оптимізувати свої робочі процеси. Ця функція дозволяє вказувати налаштування для окремої програми та автоматично завантажувати ці налаштування під час запуску цільової програми. Наприклад, цей універсальний інструмент дозволить їм встановити базову групу налаштувань, спрямованих на тиху роботу, а потім розкрити всю потужність своєї відеокарти, коли вони завантажать свої найвимогливіші творчі програми.



Продукти Adobe займають центральне місце у творчій роботі в багатьох галузях. ASUS співпрацює з Adobe, щоб розширити робочі процеси за допомогою відомого набору програм і служб Creative Cloud. Купуючи ProArt GeForce RTX 4080 або 4070 Ti у вибраних регіонах, клієнти отримують безкоштовну тримісячну підписку на Adobe Creative Cloud. Вони не лише матимуть доступ до понад 20 програм, включаючи Photoshop, Premiere Pro та After Effects, а й 100 ГБ хмарного сховища. Отримати подарункову підписку Creative Cloud можна до нового або наявного облікового запису. Перегляньте повну інформацію про цю програму тут.



Завдяки неперевершеній продуктивності, витонченому та ненав’язливому дизайну, сумісності із широким асортиментом корпусів і безшумній роботі ProArt GeForce RTX 4080 і ProArt GeForce RTX 4070 Ti є відмінним вибором творчих професіоналів.