Новий Lenovo ThinkPad X1 Carbon 10-го покоління доступний в Україні

4 ноября 2022, 10:15

Пристрої ThinkPad X1 Carbon нового 10-го покоління відтепер доступні в Україні. Продуктивний бізнес-ноутбук, оснащений процесором Intel Core 12-го покоління, стане незамінним помічником у відрядженні та для роботи звідусіль.

Якість відеоконференцій на топовому рівні, завдяки камері, перетвореній на панель комунікацій. А легендарна клавіатура ThinkPad стала ще більш комфортною, бо забезпечена кращим потоком повітря на додаток до зовнішньої вентиляції, внаслідок зміни клавіш.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 10-го покоління створений для амбітних та активних користувачів, які знаходяться в постійному русі. Пристрій забезпечений всім необхідним для продуктивної роботи в будь-якому місці, а процесор Intel Core i7 vPro 12-го покоління (у максимальній комплектації), який працює на базі Windows 11 Pro, оснащений сучасною архітектурою, що розумно розподіляє навантаження на потрібний потік у правильний час і дозволяє покращити ефективність роботи пристрою. Через невелику вагу, яка становить всього 1,12 кг, лептоп зручно брати на зустрічі, в офіс, у відрядження та подорожі.

Потрібно працювати цілий день, але ви забули взяти з собою зарядний пристрій? З ноутбуком Lenovo ThinkPad X1 Carbon 10-го покоління легко працювати до 19-ти годин в автономному режимі, а завдяки технології Rapid Charge без проблем можна поповнити запас батареї з 0% до 80% за 60 хвилин.

На конференції або онлайн івенті з’явиться відчуття реальної зустрічі в офісі з колегами, адже інженери удосконалили якість відеодзвінків завдяки панелі Communications Bar, яка оснащена камерою з роздільною здатністю Full HD, опційною інфрачервоною камерою (ІЧ) та технологією Computer Vision. Для покращення звуку інженери Lenovo оснастили панель Computer Vision чотирма 360-градусними мікрофонами із вбудованим шумозаглушенням на основі штучного інтелекту та технологією Dolby Voice.

Для якісної та деталізованої графіки ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 в максимальній комплектації оснащений сенсорним 4K-дисплеєм з роздільною здатністю WQUXGA (3840х2400). Усі 14-дюймові панелі мають співвідношення сторін 16:10 з тонкими рамками. Компанія Lenovo створює не тільки якісний, але й безпечний для користувача девайс, адже дисплей новинки має низьке енергоспоживання та сертифікат Eyesafe® про знижене випромінення синього світла. Тож користуючись ноутбуком Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 можна бути впевненими, що ваш зір надійно захищено. А якісний звук та топова графіка в поєднанні між собою створюють сприятливі умови для продуктивної роботи, відпочинку і творчості.



Дотримання стандартів Міністерства оборони США MIL-STD 810H при тестуванні ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 — гарантія витривалості та довговічності. З цим лептопом можна працювати навіть в пустелі, чи арктичних холодах, бо інженери компанії Lenovo тестують його на відповідність 12 стандартам якості й проводять понад 200 перевірок, щоб переконатись у його безперервній роботі за будь-яких умов.

Про перегрів пристрою можна не турбуватись, бо ноутбук оснащений двома вентиляторами й вентиляційною системою на задній панелі, що забезпечує охолодження навіть при дуже інтенсивній роботі.

Абсолютну безпеку ноутбука забезпечують додаткові біометричні засоби — кнопка живлення з вбудованим зчитувачем відбитків пальців та програмне забезпечення для розпізнавання обличчя, яке працює з ІЧ-камерою. Функція виявлення присутності, яка працює на основі Computer Vision, може автоматично заблокувати пристрій при віддаленні власника. Технологія безпеки інформації PrivacyGuard забезпечить абсолютну конфіденційність, ніхто не бачитиме те, що відбувається на екрані. Знайти місцезнаходження свого лептопа тепер дуже легко завдяки функції Tile, яку можна законектити зі смартфоном. Для цього треба тільки завантажити послугу Tile на свій телефон, налаштувати та активувати сервіс — і ThinkPad X1 Carbon Gen 10 в безпеці.

Новинка Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 доступна за ціною від 92 299 грн.

Технічні характеристики ThinkPad X1 Carbon Gen 10

Процесор: Intel Core i7 vPro 12-го покоління (в максимальній комплектації)

Дисплей: 14" WQUXGA (3840x2400), матриця IPS, низьке енергоспоживання, сенсорний інтерфейс SOFT Touch, технологія Dolby Vision, DCI P3 100%, 500 ніт, сертифікат Eyesafe про низький рівень випромінення синього світла

Пам’ять: До 32 ГБ LPDDR5, 5200 МГц, вбудована (двоканальна)

Операційна система: Windows 11 Pro (в максимальній комплектації)

Акумулятор: 57 Вт•год, технологія швидкої підзарядки Rapid Charge (потрібен блок живлення 65 Вт або вище)

Сховище: Твердотільний накопичувач PCIe SSD Gen 4 Performance до 2 ТБ

Відеокарта: Intel Iris Xe

Порти: 2 x USB-C Thunderbolt 4, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, комбінований роз'єм для навушників/мікрофона, HDMI 2.0b, опційно: слот для карти Nano SIM

Габарити: 15,36 мм x 315,6 мм x 222,5 мм

Вага: Від 1,12 кг

Колір: Чорний (Black)