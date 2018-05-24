Масштабное обновление ThinkPad

24 мая 2018, 10:15

Компания Lenovo в Украине представила масштабное обновление линейки инновационных решений для бизнеса, включая флагманский ноутбук ThinkPad X1 Carbon (6-го поколения) и стильный трансформер ThinkPad X1 Yoga (3-го поколения).

Также были презентованы новые модели T-серии ThinkPad (T480 и T480s), серии Edge (ThinkPad E580 и E480) и ThinkPad V330 15. Презентация состоялась в интерактивном пространстве современных гаджетов и умных технологий «Майстерня 21», где до 20 мая открыта для всех желающих самая большая в Украине демо-зона Lenovo.



ThinkPad X1 Carbon 6-го поколения – самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-ноутбук, предназначенный для эксплуатации как в офисе, так и в самых сложных условиях. Этот ультралегкий ноутбук весом от 1,1 кг, способный работать в автономном режиме до 15 часов и восстанавливать до 80% заряда батареи всего за час подзарядки. Новый процессор Intel QuadCore восьмого поколения и технология LPDDDR3 обеспечивают устройству высокую производительность (выше на 35% по сравнению с процессорами предыдущего поколения) и высочайшую скорость отклика.

14-дюймовый дисплей стандарта WQHD (2560 x 1440) с антибликовым покрытием и яркостью 500 нит (может быть сенсорным опционально) позволяет комфортно работать с графическими программами, редактировать фото и видео. Технология вывода изображений с широким динамическим диапазоном Dolby Vision (HDR), впервые примененная в ноутбуках серии X1, обеспечивает экрану высокую детализацию изображения и максимально точную цветопередачу.

Максимальный уровень безопасности для работы за пределами офиса обеспечивают сканером отпечатка пальца, функциями аутентификации FIDO и специальной крышкой-слайдером ThinkShutter, которая прикрывает веб-камеру, когда ее не используют. Кроме того, данные шифруются с помощью дискретного доверенного платформенного модуля (dTPM).

Усиленный корпус ThinkPad X1 Carbon из четырехслойного углеродного волокна с каркасом из магниевого сплава стал не только еще прочнее, но и выглядит еще более премиально.

В Украине ноутбук ThinkPad X1 Carbon (6-го поколения) будет доступен по цене от 47 700 грн.



Этот ноутбук является самым функциональным устройством класса 2-в-1 и сочетает в себе все инновационные возможности X1 Carbon. Стильный ноутбук-трансформер ThinkPad X1 Yoga был разработан специально для людей, предпочитающих гибкость и позволяет с одинаковой долей удобства работать и в режиме планшета, и ноутбука, разворачивая экран на 360°. Для комфортной работы в офисных приложениях над поверхностью устройства поднимается клавиатура со стандартной раскладкой, которая прячется в корпус при переходе в режим планшета. Это первый трансформер с подобной конструкцией, ставший эталоном в своей области. Встроенный стилус ThinkPad Pen Pro поддерживает до 2048 уровней нажатия и оптимален для работы с 14-дюймовым HDR WQHD (2560x1440) экраном

Благодаря поддержке стандарта LTE-A ThinkPad X1 Yoga позволит пользователям получать и передавать необходимые данные, когда это необходимо.

В Украине ноутбук ThinkPad X1 Yoga (3-го поколения) будет доступен по цене от 57999 грн.



Мощные и легкие, самые популярные представители серии T получили также обновление. 14-дюймовые ноутбуки ThinkPad T480 и ThinkPad T480s работают на базе процессора Intel Core 8-го поколения и быстрой оперативной памяти DDR4 (T480 – до 32 ГБ; T480s – до 24 ГБ), оснащены встроенными технологиями безопасности, что позволяет работать за пределами офиса. ThinkPad T480 поддерживает технологию PowerBridge с возможностью быстрой замены аккумулятора. В ThinkPad T480s реализована функция быстрой зарядки, которая восстанавливает заряд батареи в течение часа на 80%. Корпус ThinkPad T480s отличается легкостью и тонкостью, что оценят те, кто отдает предпочтение в устройствах максимальной портативности.

В Украине ноутбуки ThinkPad T480 и ThinkPad T480s будут доступны по цене от 38800 грн и 41480 грн соответственно.



15,6-дюймовый ноутбук с FHD-экраном (1920x1080), процессором Intel Core i7 8-го поколения и встроенными функциями безопасности ThinkPad E580 оптимизирован для работы не только в офисе. 13 часов автономной работы, небольшой вес - от 2,1 кг и удобная клавиатура со светодиодной подсветкой делают ThinkPad E580 оптимальным решением для тех, кто ценит производительность и экран от 15 дюймов.

В Украине ноутбук ThinkPad E580 будет доступен по цене от 18680 грн.



ThinkPad E480 - это мощный и надежный 14-дюймовый ноутбук с быстрым энергоэффективным процессором Intel Core, антибликовым экраном FHD (1920x1080) и необходимыми компонентами для защиты информации. Время автономной работы - около 13 часов.

В Украине ноутбук ThinkPad E480 будет доступен по цене от 18500 грн.



Надежный и прочный 15-дюймовый ноутбук для работы ThinkPad V330 оснащен мощным процессором Intel® Core® до 8-го поколения и необходимыми для сохранения корпоративных данных функциями безопасности, разработан специально для длительной интенсивной эксплуатации. Ноутбук выдерживает удары, падения, перепады температур, способен работать в условиях повышенного давления.

В Украине ноутбук ThinkPad V330 15 будет доступен по цене от 12190 грн.



Для серии ThinkPad доступен широкий список дополнительных аксессуаров, которые повышают удобство использования на работе или дома. Стильные мониторы, докстанции для комфортной работы в офисе, а также аксессуары (мыши, клавиатуры, жесткие диски и многое другое) – большой выбор для всех, кто предпочитает долговечные и продуктивные решения.

На все модели предоставляется глобальная гарантия, распространяющаяся на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта на протяжении пяти рабочих дней.